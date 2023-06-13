«Указал мне на дверь, когда я попросила бросить пить»: как в Хабаровске помогают зависимым и их семьям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Большое открытое собрание «Ал-Анон» - надежда семей и друзей алкоголика» прошло в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Родственники и близкие друзья людей, страдающих от алкогольной зависимости, поделились своими историями и рассказали, что порой человек без зависимостей может страдать сильнее, чем наркоман или алкоголик. Свой главный принцип члены содружества описывают так: «Мы верим, что алкоголизм - это семейная проблема, и что перемена отношения к нему становится важным этапом на пути к выздоровлению».

Всего в зале находилось порядка 60 человек. Организованные группы и отдельные люди приехали из Москвы, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Белогорска, Артема и многих других городов. Но все же большая часть людей была из Хабаровска. Были и те, кто обратился к содружеству впервые. Из специальных гостей на открытии присутствовали врачи, журналисты, священнослужители.

ПОДДЕРЖКА - ЗАЛОГ УСПЕХА

Одно из важнейших правил содружества - это анонимность. Она позволяет привлечь внимание к проблеме в целом, а не к конкретной личности или ситуации. Для поддержки обратившихся за помощью была разработана система из 12 шагов. Сперва человек старается признать наличие проблемы, затем происходит работа с принятием себя и случившегося с ним.

Своим проделанным путем по восстановлению и теплыми впечатлениями от вступления в содружество поделились прибывшие участники и гости форума.

- Сначала я надеялась, что мой муж просто не понимает, что он алкоголик. Я искала ему занятие, хобби, таскала по врачам, кодировала. Потом была надежда на различных колдунов. Затем на бога, чтобы он исцелил моего мужа. Но при этом я всегда надеялась на себя, сжала зубы и шла, делала. Мне было хорошо от мысли, что надо все время бороться. Мой муж скрывал от меня, что начал ходить к анонимным алкоголикам. Потом признался, начала ходить с ним, контролировать его «правильное» выздоровление. Не веря, не понимая, что делаем, мы создали «Ал-Анон» в Хабаровске. Было тяжело и плохо, но я все равно счастлива, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия, жена алкоголика и создатель «Ал-Анон» в Хабаровске.

Поддержка для людей, оказавшихся в подобных ситуациях, является важным этапом возвращения к нормальной жизни и поиску сил. Для этого существуют различные группы поддержки не только для самих алкоголиков, но и для людей из их окружения. Группы помогают провести самоанализ, понять, что не так, и найти выход из сложившихся обстоятельств.

«У МЕНЯ БЫЛА КЛИНИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

История каждого человека в группе индивидуальна, но есть и некоторые пересечения.

Вера, мать алкоголика:

- Сперва не знала, чем содружество может помочь. Моей задачей изначально было помочь сыну, но жизненных сил на это не было. Вот бывает клиническая смерть, а у меня была «клиническая жизнь». Дружеская атмосфера группы помогла мне выйти из этого состояния. Любовь, забота - главное для поддержки человека и наполнения его жизни смыслом.

Ольга, родственница алкоголиков:

- Предыдущие тренинги не особо помогали. В прошлом было и сексуальное насилие со стороны отчима, и буллинг от матери. Постоянное ощущение замороженности, отсутствия эмоций. После такого жить и не хотелось. На собраниях первое время было тяжело, обнаружились дефекты собственного характера. Но затем поняла, что, оказывается, я умею улыбаться, любить, ощущать. Более того, оказалось, что я даже люблю свою мать.

Вера, мама алкоголички:

- Дочь наркоманила и пила. Не спишь месяцами, боишься, что газ не выключит, пожар случится. Страшно даже вспоминать. Отдала ее в реабилитационный центр и решила, что нужно заниматься своей жизнью. Куда только не ходила, у меня спрашивают: «А что конкретно с вами творится? Вы все постоянно про дочь говорите». Не понимала, что со мной, казалось, что все нормально.

«У ХОРОШЕЙ ЖЕНЫ МУЖ НЕ ПЬЕТ?»

Специалисты уверяют - образ жизни зависимого человека напрямую влияет на состояние окружающих его людей. Часто родные и друзья оказываются в состоянии полужизни-полусмерти. Они утрачивают смысл и существуют только благодаря переживаниям. Их главная забота - жизнь зависимого близкого. Фокус внимания с собственных интересов смещается на интересы человека с деструктивным поведением.

Наталья, родственница алкоголиков - муж (умер из-за зависимости) и дочь:

- Пришла в группу, не понимая проблемы. Когда родился внук, проблемы видела не в дочери, которая не следит за сыном, а в себе. Это я недосмотрела, это я плохо воспитала дочь. После первого собрания «Ал-Анон» ничего не понимала. Но уходила из группы и чувствовала блаженство. Дочка тоже ходит в анонимные алкоголики, внук вырос. Я до сих пор хожу сюда и буду ходить. Это помогает поднять дух и жить дальше.

Галя, жена алкоголика:

- Выходила уже за пьющего, думала, справлюсь. Ничего не работало. Боялась, что сын пойдет по стопам отца. Пришла на собрание, все рассказывали, что у них происходит в семьях, и улыбались. У них такое творится, а они смеются. Сейчас тоже научилась жить и ценить жизнь. До этого я просто не знала, кто я. У меня были одни джинсы и одна куртка - ничего больше для себя не надо было.

Юля, бывшая жена алкоголика:

- Мои детские мечты об идеальном браке не воплотились в жизнь. Все только разрушалось. Думала, что у хорошей жены муж не пьет. Если я буду хорошо себя вести, он перестанет пить. Казалось, если я трезвая, то здоровая. Оказалось, что я тоже больна, но не алкоголизмом, а созависимостью. Мысли были дурацкие, переживала, что сын пойдет в отца. Сейчас рядом со мной нет зависимых людей, но я все равно продолжаю над собой работать. Нашла хобби, хотя раньше это было под запретом. На собрания сначала приходилось отпрашиваться у мужа.

Тамара, мать алкоголика:

- Пришла к психотерапевту с жалобой на тревогу. Просыпалась утром с грузом этой тревоги, который было невозможно вынести. Только когда я поместила сына в реабилитационный центр, была надежда на путь выздоровления. Именно алкоголизм моего сына повлиял на меня. Я вышла от психотерапевта злая. Как так? Сын болеет, а мне лечиться. Недолюбила, недосмотрела. Но я не причина, я не могу его вылечить, его изменить.

Больные алкоголизмом разрушают не только свою жизнь, но и жизнь своих детей, супругов, родственников и друзей. Пытаясь помочь близким, некоторые часто теряют себя, забывают про собственные интересы и чувства. Они испытывают неоправданное чувство вины не только за свои поступки, но и за поступки близких. Такие люди склонны к выстраиванию созависимых отношений, в которых становятся поглощенными эмоциями близкого человека, теряется автономность и самостоятельность личности. Именно поэтому люди, находящиеся под влиянием алкоголиков, тоже больны. Они нуждаются в специализированной помощи.

Находясь в постоянном напряжении, перенимая установки из своего детства и отношений родителей друг с другом, в будущем часто люди проецируют полученный опыт на свои отношения. Погружаются в состояние гиперопеки и гиперконтроля, перекладывая тем самым свои переживания на других. Такие группы, как «Ал-Анон», помогают пострадавшим от подобных жизненных ситуаций снова полюбить себя, принять свою важность, научиться жить заново и выстраивать гармоничные отношения.

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