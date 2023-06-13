Вирус принесли кайры, которые гнездятся далеко в море Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше 80 голов мертвых птиц нашли на берегу моря в Магаданской области. Причиной гибели стал вирус - в регионе объявили карантин по птичьему гриппу. Болезнь поразила тонкоклювых и толстоклювых кайр и чаек, и теперь угрожает сельхозугодьям и птицефабрике.

О том, что произошло, редакции «КП» - Хабаровск» рассказала Оксана Шункова, заместитель руководителя управления ветеринарии племенного животноводства минсельхоза Магаданской области. Паники пока нет, болеют по большей части птицы, которые даже не гнездятся на суше, кайры обитают далеко в море, плотными стаями, к земле летят иногда только экземпляры, которым больше трех лет.

- Когда были обнаружены мертвые птицы по побережью на 105-106 километре Магадан-Талон, то специалисты сразу же выехали на место, отобрали пробы и отправили на исследование в лабораторию. Наука ответила - болеют морские птицы из отряда ржанкообразных - тонкоклювые кайры и толстоклювые кайры. Это дикая птица. 9 июня нам пришел ответ - анализ положительный, выявлен был вирус гриппа «А», подтип H5, а он высокопатогенный, - рассказывает Оксана Шункова.

Вероятнее всего, мертвых птиц принесло с приливом. На Колыме сразу же собрали чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию, на которой со всеми контролирующими службами обсудили обстановку и указом губернатора объявили карантин.

Специалисты обозначили эпизоотический очаг, то есть то место, где нашли больше всего трупов птиц, и определили зону наблюдения на 100 километров от него. В минувшие выходные на место поехала группа специалистов и прочесывала берег. Пройдено было около 14 километров и найдено еще несколько туш мертвых птиц. Среди погибших встречаются и чайки, а эти птицы обитают в городе, поэтому опасность того, что вирус может проникнуть в город - есть.

- Наша задача - защита хозяйств от заноса вируса, поэтому мы всем написали письма с рекомендациями о строгом соблюдении требований по борьбе с гриппом, о дезинфекции, - говорит специалист.

По другую сторону от областной столицы стоит местная птицефабрика. Это предприятие закрытого типа, но рисковать руководству категорически нельзя, и необходимо предпринять все меры безопасности и профилактики. Руководство птицефабрики уже сейчас остерегается - даже на заседании комиссии, где присутствовал представитель, он сидел за 10 метров от других - так, на всякий случай.

В этом году вспышки птичьего гриппа произошли и в других регионах России. В Хабаровском крае вирус уничтожил все поголовье кур на местной птицефабрике. Больше 500 тысяч голов было заражено, продукцию отзывали из магазинов, а в округе проводили тотальную зачистку. 15 мая этого года карантин из-за вспышки птичьего гриппа объявили в 11 районах Москвы. Зараженных высокопатогенным штаммом птиц обнаружили в Братеево.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Смертельное «карр»: причиной вспышки птичьего гриппа в Комсомольске могли стать помойные вороны

Инфицированные вороны могли стать причиной вспышки птичьего гриппа в Комсомольске-на-Амуре(подробнее)

В Москве объявили карантин из-за птичьего гриппа: что это значит и как действовать горожанам

Сергей Собянин 18 мая объявил карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах Москвы(подробнее)