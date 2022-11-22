Смертельное «карр»: причиной вспышки птичьего гриппа в Комсомольске могли стать помойные вороны

В апреле в городе обнаружили инфицированных ворон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развернувшаяся в Комсомольске-на-Амуре куриная катастрофа обрастает все новыми подробностями. Птичий грипп, из-за которого уничтожили больше 500 тысяч голов кур на фабрике, мог появиться по вине инфицированных ворон и голубей, которые, будучи зараженными, еще в апреле преспокойно курсировали над городом. К слову, после глобальной вспышки на птицефабрике «Комсомольской» еще два очага нашли уже вне предприятия.

Александр Чупров, начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края, рассказал «КП» - Хабаровск», что в момент, когда выяснилось, что на полигоне бытовых отходов обитают зараженные птицы, необходимо было принимать сразу кардинальные меры по профилактике и не допустить проникновения вируса на предприятие и в его окрестности. Как подчеркивает собеседник, апрельский случай сильно их насторожил, уже тогда он означал, что нужно быть начеку.

- К сожалению, это произошло, и этот случай на Дальнем Востоке не единственный, вспышки зафиксированы и на Сахалине, и на Колыме. Пути распространения самые различные, здесь есть прямые факторы - через синантропную птицу, или это могут быть и корма, вода, человек. Учитывая то, что резервуар возбудителя сегодня в дикой природе достаточно высокий, это показано на примере других стран - Япония, Франция, мы предполагаем, что первопричиной стала все-таки дикая птица, - говорит Александр Чупров.

Сейчас в городе идет масштабная работа по ликвидации вируса, чтобы избавиться от гриппа, необходим именно комплексный подход. Сейчас на предприятии над этим усердно работают, поголовье уничтожили, цеха продезинфицировали и уже закупили спецсредства для отпугивания диких птиц.

- Закуплены специальные отпугивающие установки, они мощные, действуют на территории в 20 тысяч метров, они будут использоваться. Вообще, мы предприятиям предлагаем подходить к решению вопроса комплексно. Это и применение сеточного материала, чтобы птицы не могли проникать на территорию извне, это и отпугивание другими средствами, в том числе и пневматическим оружием, но все, конечно, в соответствии с законодательством, это привлечение специалистов, которые выращивают охотничьих птиц - ястребов и других пернатых, которые могут отпугивать синантропных птиц. То есть вопрос решается, но он один из самых сложных, - рассказывает собеседник.

Вспышка такого глобального масштаба произошла в Хабаровском крае впервые. Раньше это были только локальные небольшие очаги. Сейчас же проблема приняла особо серьезный оборот. Вирус опасен для человека, не исключены и заражения им других животных. Как отметил Чупров, паники среди людей нет, но есть определенное недопонимание ситуации. Она серьезная, и жителей призывают, наоборот, отнестись к ней собранно, конструктивно и с особым вниманием, не забывать о необходимых мерах профилактики.

Что касается обеспеченности продукцией, то на выручку Комсомольску пришли предприятия других регионов. Яйцо и мясо кур поставляют в нормальном режиме. Дефицита в магазинах нет, поставщики справляются. На птицефабрике же работа идет полным ходом, новое яйцо уже заложили в инкубаторы, после всех необходимых мероприятий и карантина фабрика снова начнет работать и постепенно возвращаться к прежнему графику и объемам. Власти региона будут оказывать всестороннюю поддержку фабрике, чтобы она могла снова встать на ноги.

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