Птичьего гриппа в Хабаровске нет: в управлении ветеринарии опровергли информацию о вспышке в городе

Сообщения о том, что в Хабаровске обнаружен птичий грипп - фейк Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Сети прошла информация о том, что на хабаровской птицефабрике обнаружен птичий грипп. На фоне ситуации в Комсомольске-на-Амуре это сообщение вызвало серьезные опасения в обществе и чуть было не посеяло панику среди населения краевой столицы, люди запереживали, что останутся без курятины и яиц перед самым Новым годом.

К счастью, эта информация оказалась недостоверной, а просто-напросто вырванной из контекста. Управление ветеринарии правительства Хабаровского края население успокоило - никакой вспышки нет и не было, а на хабаровской птицефабрике проводят элементарную профилактику, чтобы не допустить возникновения болезни.

- Птичьего гриппа на хабаровской птицефабрике нет, там, наоборот, сейчас в полной мере осуществляют все мероприятия, чтобы не допустить возникновения этого заболевания, - рассказала «КП» - Хабаровск» Марина Данилова, исполняющая обязанности заместителя начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края по противоэпизоотическим и карантинным мероприятиям.

Как выяснилось, в телеграм-канале районной станции по борьбе с болезнями животных разместили информацию о том, что в связи с ситуацией в Комсомольске-на-Амуре и в целях предупреждения возникновения заболевания на хабаровском племптицезаводе усилены меры по недопущению возникновения гриппа птиц. Также там было расписано, какие профилактические мероприятия проводятся, что применяются четыре дезинфекционных барьера, санитарные пропускники, на территории разделены чистые и грязные зоны, курсирует спецтранспорт и прочее.

- Дальше было написано, что, так как вспышка была в Комсомольске, там уничтожено все поголовье птицы. По всей видимости, кто-то перепутал профилактику в Хабаровске с тем, что произошла именно вспышка, - говорит Марина Данилова.

В настоящее время птицефабрики и места, где в закрытом виде содержится птица, проводят на своих территориях профилактические работы, чтобы избежать вспышек этой болезни и, в конце концов, не потерять поголовье. Сейчас именно в Хабаровске не выявлено ни одного эпизоотического очага гриппа птиц, а предприятия продолжают спокойно работать.

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