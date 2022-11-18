Вырвалась за пределы птицефабрики: птичья чума обрушилась на Комсомольск и продолжает распространяться

Птичьим гриппом заразились голуби и вороны в городе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

История с птичьим гриппом, выявленном на птицефабрике «Комсомольской», получила еще одно не самое приятное развитие. В Городе юности этим недугом начали заражаться голуби и вороны. Синантропные и дикие птицы - вольные, они летают там, где им вздумается, а соответственно, и заразу могут распространять довольно быстро. Получается, что город оказался под угрозой?

Как рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Щеглюк, начальник противоэпизоотического отдела КГБУ «Комсомольская городская станция по борьбе с болезнями животных», сейчас специалисты нескольких ведомств работают над разрешением проблемы в Комсомольске. Голубей и ворон изымают из среды и берут анализы на исследования. Как выяснилось, в городе выявили еще два очага болезни, уже вне птицефабрики.

- Сейчас нами производится дополнительный мониторинг птицы, причем как домашней, так и синантропной. Мы дополнительно отбираем материалы, отправляем в лабораторию для исследования, и вот одни из них, которые брали не мы, а Россельхознадзор, показали, что у синантропной птицы, даже у дикой - это вороны и голуби, выявился грипп птиц.

Отловом голубей и ворон занимается станция вместе с управлением охотничьего хозяйства. Есть опасения, что в скором времени в городе будут выявлены новые очаги болезни. По словам Александра Чупрова, начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края, органы власти работают по протоколу, все, что необходимо делать в таких ситуациях - делается.

- Все мероприятия будут проходить в установленном порядке, есть приказ №158 Минсельхоза РФ, он четко регламентирует все действия, и в соответствии с ним мы работаем, - сказал «КП» - Хабаровск» Александр Чупров.

В приказе Минсельхоза сказано, что в эпизоотических очагах птиц лечить запрещается, на местах должна проводиться дезинфекция и другие соответствующие мероприятия.

- Этот вирус опасен, в том числе и для человека. Два очага заболевания выявлены уже вне фабрики. Что касается мест, где птица находится на содержании, то жителям нужно неукоснительно соблюдать ветеринарные правила - это смена одежды при входе в курятник, дезинфекционные коврики, закрытое содержание птицы, - сказал Алексей Щеглюк.

Напомним, на «Комсомольской» птицефабрике после того, как начала погибать птица, выявили птичий грипп. Все поголовье на предприятии тогда уничтожили, а это сотни тысяч голов. Продукцию, которую фабрика поставляла на реализацию, экстренно отозвали обратно и также утилизировали. Город тогда по курятине и яйцам не «просел», на прилавки завезли продукцию из других городов и регионов. Скорее всего, к тем показателям, которые были у фабрики до этого недуга, удастся вернуться только к весне следующего года.

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