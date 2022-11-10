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НовостиОбщество10 ноября 2022 4:47

Сотни тысяч больных куриц уничтожены на Комсомольской птицефабрике

Причиной послужил птичий грипп
Александра ЯВИЩЕНКО
Сотни тысяч больных куриц уничтожено на Комсомольской птицефабрике

Сотни тысяч больных куриц уничтожено на Комсомольской птицефабрике

Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре на птицефабрике в Комсомольске-на-Амуре началась массовая гибель птицы. Причиной этому стал птичий грипп. В связи с этим в Городе юности ввели режим ЧС. Было принято решение провести глобальную зачистку предприятия: уничтожить всю продукцию и куриц.

По неподтвержденной информации, на птицефабрике уничтожили больше 500 тысяч куриц, около 10 тонн мяса и больше миллиона яиц. Всю продукцию, отгруженную с предприятия после 1 октября, отозвали.

Птицефабрика «Комсомольская» планирует возобновить работу весной 2023 года. А пока в Хабаровский край будут поставлять яйца и другую продукцию из Сибири.

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