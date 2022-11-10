Сотни тысяч больных куриц уничтожены на Комсомольской птицефабрике

Сотни тысяч больных куриц уничтожено на Комсомольской птицефабрике Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре на птицефабрике в Комсомольске-на-Амуре началась массовая гибель птицы. Причиной этому стал птичий грипп. В связи с этим в Городе юности ввели режим ЧС. Было принято решение провести глобальную зачистку предприятия: уничтожить всю продукцию и куриц.

По неподтвержденной информации, на птицефабрике уничтожили больше 500 тысяч куриц, около 10 тонн мяса и больше миллиона яиц. Всю продукцию, отгруженную с предприятия после 1 октября, отозвали.

Птицефабрика «Комсомольская» планирует возобновить работу весной 2023 года. А пока в Хабаровский край будут поставлять яйца и другую продукцию из Сибири.

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