Глобальная зачистка: в Комсомольске уничтожат всех куриц из-за эпидемии гриппа

Санитарная обработка коснулась всех подворий в радиусе пяти километров от фабрики Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

После сообщений о массовой гибели куриц на птицефабрике «Комсомольской» и подтверждения наличия вируса птичьего гриппа комсомольчане ринулись скупать яйца, опасаясь глобального дефицита. Социальные сети запестрили сообщениями о том, что магазины города остались без яиц, а там, где товар еще есть, идут нешуточные закупки.

Причиной всему стала глобальная зачистка фабрики, где выявили вирус. На территории всего хозяйства, а также на фермах и частных подворьях в радиусе шести километров уничтожат всю птицу, а из магазинов отзывают всю продукцию. Как рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Пылина, заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края, на территории Комсомольска ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с произошедшим.

- Да, действительно, там введен режим ЧС муниципального значения, соответствующий документ подписан от 28.10, постановление №2102, - говорит Наталья Пылина.

Еще когда наличие вируса гриппа не было подтверждено, отгрузка продукции с птицефабрики была приостановлена. Кроме того, в связи с тем, что инкубационный период у болезни равен 21 дню, всю продукцию, отгруженную, начиная с 1 октября, отозвали.

- Есть программа «Меркурий», по ней можно выяснить, куда какое яйцо и мясо было направлено, и мы это сделали в течение буквально первых двух дней, и вся эта продукция была изъята. Но даже если кто-то успел купить это яйцо и съесть, после термической обработки вирус разрушается, риск для человека минимальный, - говорит Наталья Пылина.

Сейчас идет работа по изъятию и уничтожению птицы, продукции птицеводства. Фабрика определена эпизоотическим очагом, окружающая территория в радиусе шести километров - это угрожаемая зона. А все, что дальше, в радиусе 10 километров - зона наблюдения. Птицу уничтожают во всех подворьях в пятикилометровой зоне от очага заболевания. После уничтожения птицы проводится дезинфекция территорий и санитарная обработка.

Всех куриц сожгут Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- После уничтожения домашней птицы мы проводим обработку помещений, где они содержались, раствором гипохлорида кальция с целью уничтожения болезнетворных микробов, - рассказал Александр Иванов, инструктор службы РХБЗ специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За минувший день специалисты провели дезинфекцию пяти частных домовладений, обработали 200 квадратных метров помещений. Куриц, согласно правилам, сжигают. За процессом следят сотрудники МЧС.

Из торговых сетей отозвали продукцию фабрики Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Карантин в зараженной зоне должен продолжаться в течение 21 дня после уничтожения птицы и проведения всех необходимых мероприятий. Как отметила Наталья Пылина, после карантина птицефабрика начнет работать на восстановление. По ее словам, к весне хозяйство уже может вернуться к прежним оборотам.

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