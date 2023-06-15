В Амуре у Хабаровска все чаще стали тонуть люди

На Амуре усилили патрулирование из-за участившихся несчастных случаев Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пляжный сезон только открылся, а в Хабаровске уже произошло 10 несчастных случаев на водоемах. Тенденция удручающая - случаев становится больше. Несколько дней назад две девочки утонули в Амуре, еще одного 26-летнего парня так и не смогли найти в реке. Люди гибнут, бесследно пропадают в пучине, и всему виной несоблюдение элементарных требований безопасности, а порой и недосмотр родителей за детьми. Власти города бьют в набат - жителей призывают быть внимательнее, а спасатели выставляют дополнительные посты на пляжах и проводят рейды на воде.

Очередной рейд по Амуру с участием представителей комитета края по гражданской защите и спасателей прошел на базе «Дельфин». Уже с самого утра в теплый день на пляж приходят хабаровчане позагорать. Отдыхающие уверяют - о запрете купаться знают, в воду не лезут, а за детьми пристально смотрят.

В Амуре купаться нельзя

Однако не все жители города следуют правилам, когда на улице особенно жарко, окунуться предпочитает большинство. Отдыхающим раздают памятки, как нужно себя вести, рассказывают, чем опасно купание в реке, и предупреждают, что за нарушение правил можно нарваться на штрафы.

- Основные причины, почему в Амуре нельзя купаться - это скорость течения, норматив по скорости составляет полметра в секунду, при котором возможна эксплуатация пляжа, сейчас у Амура скорость течения - 5,5 километра в час, а это действительно не соответствует требованиям. Еще одна причина - загрязнение Амура, - рассказал начальник отдела краевого комитета по гражданской защите Павел Листратенко.

В Амуре нельзя купаться Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Речное патрулирование

В самых популярных местах отдыха хабаровчан установлены посты спасателей. В этом году дополнительные посты организовали на «Дельфине», на «Амуркабеле», на «Дальдизеле» и на центральной набережной. На каждом из них дежурит по два матроса-спасателя.

- Мы начали подготовку спасателей месяца за два до открытия сезона. Ребят отбирали из профильных заведений. У нас в городе около 50 несанкционированных мест купания, на каждом мы не можем поставить пост, но знаки есть, кроме того, там проводятся рейды. В жаркую погоду отряд ПСО выходит на катерах на дежурства и патрулирует берег Амура от Южного до Северного, - рассказал Андрей Колчин, начальник управления по делам ГО и ЧС Хабаровска.

Спасатели дежурят на берегу Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Река - опасна

Во время рейда по реке спасатели осматривают прибрежную зону и саму реку. На воде патруль ведется на катерах и лодках, судна прочесывают Амур и просматривают, нет ли купающихся или нуждающихся в помощи спасателей. В случае обнаружения таковых матросы приходят на помощь мгновенно. Как сказал один из спасателей поста на «Дельфине», иногда приходится самому бросаться в воду и вытаскивать человека.

Вообще, порядок реагирования на сообщения о ЧП предельно простой: как только на ЕДДС поступает информация о том, что человек попал в беду на водоеме, она тут же транслируется спасателям и другим ведомствам, и на место оперативно выезжает группа.

Отдыхающие могут схлопотать штраф за нарушение правил Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Есть показатели у пожарных, например, что реагировать должны сразу, в течение 10 минут, так и у спасателей - то же самое, сразу же отправляются.

В случае с утонувшими девочками произошло иначе - в тот день там проводился рейд полиции и сотрудников муниципалитета. В один момент к группе подбежала девочка, которая была из той же компании, и сказала, что две девочки утонули. Информацию тут же передали в ЕДДС, и на место выехали спасатели, Росгвардия, следственный комитет. Сначала их долго искали, а уже потом началось расследование.

Рейды проводят на реке Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Если посмотреть на цифры, то в прошлом году было спасено 19 человек, а погибло восемь. В позапрошлом году - 12 спасенных и 18 погибших. Что ждет Хабаровск в этом году - неизвестно. Власти надеются, что люди будут сознательно относиться к отдыху на пляжах и смотреть за своими детьми. Помимо этого, в этом году на пляжах и популярных местах для отдыха разместят так называемую «злую» рекламу. На ней будет сообщаться, сколько человек погибло именно в этом месте. Вероятно, так люди будут более внимательны и не будут лезть в воду.

Жителей просят быть осторожными и смотреть за детьми Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нырнули в воду, и больше их не видели: две девочки утонули на реке в Хабаровске

Две девочки утонули в районе лодочной станции №7 Хабаровска(подробнее)