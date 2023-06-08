Нырнули в воду и больше их не видели: две девочки утонули на реке в Хабаровске

Дети не подозревали, чем обернется заплыв в запрещенном месте Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Две девочки 12 и 13 лет утонули в Хабаровске. Это случилось 8 июня около 15:30. Подростки одновременно нырнули в реку у лодочной станции №7. Наружу выбраться они так и не смогли.

По предварительным данным, днем на берегу Амура собралась компания из четырех ровесниц. Они купались и веселились, взрослых рядом не было. Во время плавания две подруги решили вместе занырнуть поглубже. Когда они не вынырнули обратно, оставшимся на суше девочкам стало не до смеха.

В панике подростки позвонили на «112» и рассказали, что произошло. Рыдая, сообщили, что подруг не видно на поверхности воды, и они опасаются худшего. На место тут же выехали спасатели.

Тело одной из девочек достали через несколько часов поисков. Вторую девочку нашли немного позднее. Поисковая операция завершилась около 18:00.

- Психологи МЧС в настоящее время оказывают психологическую помощь родственникам погибших девочек. Сотрудники МЧС обращаются к родителям с просьбой провести беседы с детьми об опасности нахождения у водоемов без сопровождения взрослых, - рассказал «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

К делу подключились правоохранительные органы, которые выясняют причины происшествия.

- На месте происшествия находится прокурор Индустриального района Илья Блудов. Сотрудники проводят проверку, чтобы оценить деятельность лиц органов местного самоуправления и системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, - рассказал «КП» - Хабаровск» официальный представитель прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.

До сих пор неизвестно, почему девочки оказались у реки совсем одни, и почему именно произошла трагедия. По одной из версий, их могло затянуть течением и отбросить вглубь реки. Все обстоятельства происшествия станут известны позднее. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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