Один мертв, двое исчезли: пропавших рыбаков ищут с воздуха и под водой в Хабаровском крае

МЧС отправились на поиски двух мужчин, пропавших рядом с мысом Субботина Фото: Иван МАКЕЕВ

30 мая компания из трех человек отправилась в сторону села Оремиф, но до пункта назначения так и не добралась. Одного из мужчин нашли мертвым, а двое пропали без вести. 7 июня вертолет МЧС со спасателями и водолазами на борту вылетел на их поиски.

Планировали порыбачить

Трое мужчин 30 мая вышли на катере на Амур, чтобы порыбачить. Отправной точкой в их маршруте был поселок Чныррах. Оттуда они собирались добраться до села Оремиф, а после - вернуться обратно. Вот только у стихии оказались свои планы на рыбаков.

- 30 мая в полицию позвонила жена одного из мужчин. Она сказала, что супруг вместе с друзьями отправился на рыбалку и уже должен был вернуться домой, но связи с ним до сих пор нет. На проверку отправились сотрудники полиции, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

В тот же день на воде был найден пустой катер в районе мыса Субботина. Полиция начала поиск возможных пострадавших, которые могли вплавь добраться до берега. Скоро они обнаружили тело одного из мужчин. Наземные поиски двух пропавших рыболовов 29 и 40 лет продолжились еще несколько дней, но никаких результатов не дали.

На земле, в воде и с воздуха

Осмотр местности сотрудниками полиции не принес результата. Поэтому был направлен запрос в краевое управление МЧС об оказании помощи в поиске людей. 7 июня группа из четырех человек на вертолете МИ-8 вылетела из Хабаровска в Николаевский район. Воздушное судно направилось к мысу Субботина с водолазами на борту. Осматривать местность на земле в этом районе сложно - территория труднопроходимая, а потому было решено вести поиск и с воздуха.

МЧС отправились на поиски двух мужчин, пропавших рядом с мысом Субботина Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока экипаж вертолета будет облетать территории, водолазы приступят к исследованию прибрежной зоны реки. Они не будут опускаться на глубину, но осмотрят акваторию на моторной лодке. У спасателей есть все на случай, если они найдут пропавших: гидрокостюмы, бензопилы, спутниковые терминалы для связи с воздушным судном.

Территорию в районе мыса Субботин осматривают с воздуха Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Правоохранители и спасатели пока не раскрывают других деталей произошедшего. Предположительно, катер потерпел крушение и перевернулся. Скорее всего, мужчины не смогли выбраться из воды из-за сильного течения реки. Родные пропавших не теряют надежды и ждут возвращения своих близких домой.

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