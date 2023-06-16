К 24:00 коммунальная услуга должна вернуться в дома всех потребителей ТЭЦ-3
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Когда дадут горячую воду в июне 2023 года в Хабаровске - этот вопрос мучает тысячи человек. Без коммунальной услуги людей оставили практически на две недели. Скоро вынужденные неудобства закончатся, и хабаровчане наконец-то смогут принять теплую ванну.
Горячую воду отключили 6 июня у потребителей ТЭЦ-3. Оборудование теплоэлектроцентрали было выведено в ремонт, чтобы подготовить к предстоящему отопительному сезону. Включение горячей воды в июне 2023 года в Хабаровске произойдет 19 июня.
Заполнение тепломагистралей начнется 19 июня. Во сколько включат горячую воду в июне в Хабаровске - вопрос скорее риторический. Процесс заполнения трубопроводов начнется в 15:00. К 24:00 коммунальная услуга должна вернуться в дома всех потребителей ТЭЦ-3.
Если этого не случилось, прежде всего необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Все номера телефонов указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг.
Вопросы с горячей водой решатся у потребителей ТЭЦ-2. Качество коммунальной услуги улучшится у жителей Кировского и Центрального районов. Это станет возможным после восстановления режима циркуляции. Процесс улучшения горячего водоснабжения летом 2023 в Хабаровске намечен на 19 июня с 9:00.
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