К 24:00 коммунальная услуга должна вернуться в дома всех потребителей ТЭЦ-3 Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Когда дадут горячую воду в июне 2023 года в Хабаровске - этот вопрос мучает тысячи человек. Без коммунальной услуги людей оставили практически на две недели. Скоро вынужденные неудобства закончатся, и хабаровчане наконец-то смогут принять теплую ванну.

Какого числа дадут воду в Хабаровске в июне 2023

Горячую воду отключили 6 июня у потребителей ТЭЦ-3. Оборудование теплоэлектроцентрали было выведено в ремонт, чтобы подготовить к предстоящему отопительному сезону. Включение горячей воды в июне 2023 года в Хабаровске произойдет 19 июня.

Во сколько включат воду в Хабаровске в июне 2023 года

Заполнение тепломагистралей начнется 19 июня. Во сколько включат горячую воду в июне в Хабаровске - вопрос скорее риторический. Процесс заполнения трубопроводов начнется в 15:00. К 24:00 коммунальная услуга должна вернуться в дома всех потребителей ТЭЦ-3.

Если этого не случилось, прежде всего необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Все номера телефонов указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Горячее водоснабжение в июне 2023 года в Хабаровске

Вопросы с горячей водой решатся у потребителей ТЭЦ-2. Качество коммунальной услуги улучшится у жителей Кировского и Центрального районов. Это станет возможным после восстановления режима циркуляции. Процесс улучшения горячего водоснабжения летом 2023 в Хабаровске намечен на 19 июня с 9:00.

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