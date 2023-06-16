«Он же только начинал жить…»: мама погибшего на стройке под Хабаровском мальчика просит снести заброшку

Мальчик прыгнул на перекрытие и провалился вниз, его придавила плита, подросток умер на месте Фото: Прокуратура Хабаровского края

Страшная трагедия произошла в Некрасовке Хабаровского края 31 мая. 15-летний Артем Мельников погиб на заброшенной стройке, его намертво придавило бетонной плитой. Сразу же была организована проверка, но безутешных и убитых горем родителей сейчас волнует только одно - здание нужно снести, причем срочно, чтобы больше ни один ребенок не пострадал на этом месте.

День трагедии

Артем с друзьями гуляли и решили зайти на стройку, это место подростки почему-то облюбовали, и немудрено - на стройке нет прохожих, да и полазить в этом возрасте парни любят. В один момент Артем решил прыгнуть, и прыжок этот оказался роковым. Ступив на перекрытие между этажами, подросток полетел вниз - конструкция не выдержала веса. Сверху на него обрушилась плита перекрытия, парень погиб на месте.

Все это видели друзья Артема, но ЧП случилось молниеносно, поэтому как-то помочь парню было невозможно. Ребята сначала впали в ступор, но после быстро сообразили, что нужно срочно вызывать скорую помощь.

Артему Мельнику было всего 15 лет... Фото: ОНФ Хабаровского края

«Я хочу, чтобы больше тут дети не гибли, не калечились»

Мама Артема Мельникова обратилась в хабаровское отделение Общероссийского народного фронта с просьбой добиться сноса этого здания. Сейчас вокруг него есть только забор, но он никак не останавливает детей, любопытные подростки то и дело норовят поиграть на стройке. К несчастью, такие игры все чаще стали приводить к трагедиям.

- Миленький светлый мальчик погиб на этой стройке, он же только начинал жить. Я хочу, чтобы больше тут дети не гибли, не калечились. Потому что с ним проводились беседы. Несколько лет назад тут переломался его друг. Но их, детей, ничто не останавливает. Это же дети, им все интересно. Помогите нам, пожалуйста. Мы все - родители, родственники, семья - хотим, чтобы здание снесли, а не загородили, как это сейчас, - обратилась в ОНФ мама Артема.

Проклятое место

На этой стройке уже не раз калечились дети, двое - погибли. В Сети уже идет бурное обсуждение, что объект срочно нужно сносить, иначе дети так и будут убиваться там. Сейчас ОНФ направил обращение в краевую прокуратуру с просьбой принудить собственников заброшек снести строения и наказать ответственных за них. Пока дело остается открытым, за тем, что будет дальше, следит «КП» - Хабаровск».

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