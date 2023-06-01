Дети онемели, увидев мертвого друга: подростка насмерть придавило бетонной плитой в «заброшке» под Хабаровском

Здание не ограждено и никем не охраняется, поэтому компания без проблем проникла внутрь Фото: Прокуратура Хабаровского края

В селе Некрасовка (Хабаровский район) ЧП: погиб ученик восьмого класса. Подросток скончался во время прогулки по заброшенному зданию. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

ЧП случилось 31 мая около 19:00 часов. Пятеро подростков пришли на «заброшку» на Солнечной улице. Опасное здание не ограждено и никем не охраняется, поэтому компания без проблем проникла внутрь. Что именно делали школьники на «заброшке» - сейчас выясняют правоохранительные органы.

В какой-то момент 15-летний мальчик прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами. Хлипкая конструкция не выдержала и рухнула вниз. Школьник упал, сверху на него обвалилась бетонная плита. От полученных травм подросток погиб на месте, его друзья были в ужасе, но смогли собраться и вызвать скорую помощь.

- Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и охрану заброшенного объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

В Некрасовке отменены все мероприятия по случаю Дня защиты детей.

Это не первый случай ЧП с подростками в заброшенном здании в Хабаровском крае. 28 апреля в Комсомольске 12-летний мальчик с другом пошел гулять по недострою. Школьник прыгнул на балку перекрытия между первым и вторым этажами, поскользнулся, и рухнул вниз. Подросток получил травмы, заведено уголовное дело.

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