СКР завел уголовное дело после гибели 15-летнего подростка в заброшенном здании под Хабаровском

Под ногами школьника обвалилось перекрытие Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском районе выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка на «заброшке» 31 мая. Напомним, что вечером мальчик вместе с друзьями гулял по зданию. Под ногами школьника обвалилось перекрытие.

«Заброшка» на Солнечной улице не была огорожена и не охранялась, поэтому подростки без проблем пробрались внутрь. Мальчик прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами. Прогнившая конструкция не выдержала и рухнула.

Школьника придавило бетонной плитой. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ЧП. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произвели осмотр, назначили экспертизы, допросили свидетелей случившегося. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия. В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою проверку проводит прокуратура региона.

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