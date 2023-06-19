«СКА-Хабаровск» проводит первые тренировочные сборы в обновленном составе

Игроки команды прошли медицинский осмотр и приступили в тренировкам Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Основной состав хабаровской команды завершил свой мини-отпуск и уже 15 июня собрался в Москве для прохождения углубленного медицинского обследования и начала тренировочных сборов.

В программе летних сборов «армейцев» запланировано четыре контрольных матча, которые пройдут 27 и 29 июня, а также 7 и 9 июля. Однако соперники «красно-синих» будут названы позднее. Все игры пройдут на стадионе «Октябрь» в Москве.

Состав «СКА-Хабаровска» порядком видоизменился перед началом очередного первенства МЕЛБЕТ-Первой лиги. Дальневосточную команду пополнил полузащитник Кирилл Никитин. Контракт с вингером рассчитан на четыре года. Молодой футболист дебютировал на взрослом уровне в 17 лет в составе команды «Кубань-Холдинг», после чего два года провел за границей, защищая цвета второй команды «Слован» из Братиславы.

Армейцы с берега Амура укрепили оборонительные порядки 25-летним центральным защитником Николаем Покидышевым. Контракт с игроком подписан на один год с опцией продления еще на один. Воспитанник подмосковного «Сатурна» последние пять сезонов выступал в ярославском «Шиннике», где был игроком основного состава. На счету Покидышева 143 матча за «черно-синих».

Еще одно значимое приобретение «СКА-Хабаровска» - полузащитник Вячеслав Подберезкин. 30-летний игрок подписал соглашение сроком на один год с возможностью продления. Подберезкин имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге за московский «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и «Урал». В минувшем сезоне на счету хавбека 13 матчей и одна голевая передача в составе «Урала».

29-летний Юрий Бавин в прошлом сезоне выступал в «СКА-Хабаровске» на правах аренды. Став свободным агентом этим летом, игрок заключил с армейцами полноценный контракт сроком на один сезон. Также дальневосточники на один сезон продлили контракт с 24-летним нападающим Саидом Алиевым. В прошлом сезоне форвард провел 23 матча в составе армейцев, в которых отметился семью голами и одной голевой передачей.

Не обошлось и без потерь. Так, после завершения действия соглашения состав «СКА-Хабаровска» покидает вратарь Евгений Помазан. В прошлом сезоне голкипер провел семь матчей, два из которых завершил без пропущенных мячей.

После завершения арендного соглашения стан армейцев покидает 23-летний атакующий полузащитник Данила Янов. В весенней части чемпионата игрок принял участие в пяти матчах команды, однако не отметился результативными действиями.

Также закончился контракт у 26-летнего крайнего защитника Дениса Левицкого. Белорусский футболист провел в «СКА-Хабаровске» полтора сезона. В прошлом сезоне Левицкий принял участие в 24 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

30-летний полузащитник Михаил Гащенков принял решение не продлевать соглашение со «СКА-Хабаровском» после завершения срока действия контракта. За полтора года на Дальнем Востоке хавбек принял участие в 39 матчах, в которых отличился шестью забитыми мячами и семь раз ассистировал своим партнерам.

Ориентировочная дата начала нового сезона - 17 июля.

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