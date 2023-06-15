А где же наш капитан? Иван Николишин не торопится подписывать контракт с хабаровским «Амуром»

Иван Николишин до сих пор не принял квалификационное предложение клуба Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» в межсезонье значительно преобразился. У руля теперь новый менеджмент в лице президента клуба Александра Никитина, тренерский мостик занял знакомый дальневосточным болельщикам Андрей Мартемьянов, а также россыпь уже ставших известными и зарекомендовавшими себя игроков.

Но задекларированная смена имиджа может сорваться из-за неприятной ситуации. Капитан команды Иван Николишин, который находится в статусе ограниченно свободного агента, еще в мае получил квалификационное предложение. Однако нападающий до сих пор его не подписал, даже учитывая то, что условия нового соглашения соответствуют уровню игрока.

После прекрасного сезона в «Амуре» Николишин вырвался на более высокий уровень, «наколотив» 42 очка (17 голов и 25 передач - прим. ред.), продемонстрировав не только техничность и нацеленность на ворота, но и лидерские качества, позволившие стать капитаном.

В интервью после завершения сезона Иван подтвердил, что заканчивал регулярный чемпионат с травмой.

- Еще по ходу сезона была травма, но решил доиграть чемпионат. Сейчас восстанавливаюсь. Полная реабилитация займет несколько месяцев. К старту тренировочного лагеря буду готов, - заявил Иван Николишин.

Источники, знакомые с ситуацией, отметили, что игрок действительно лег на операцию после завершения регулярного чемпионата, однако менеджмент «Амура» настаивал на том, чтобы игрок делал ее в России по страховке, но внутри страны не так распространены такие оперативные вмешательства. Иван Николишин выбрал вариант с лечением в немецкой клинике.

Остается непонятным, почему «Амур» не стал вкладываться в лидера команды. Руководство настаивает на том, чтобы хоккеист подписал новый контракт, в который будет включена сумма за операцию. Но новое соглашение - это одно, а компенсация за лечение - совсем другое дело.

Сегодня хоккейный клуб не комментирует сложившуюся ситуацию, поэтому остается ждать официальных анонсов и медийной активности Ивана Николишина.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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