Более десятка походов за Кубком: хабаровский «Амур» пополнился опытным нападающим

Петр Хохряков стал игроком хабаровского «Амура» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хоккейный клуб «Амур» продолжает знакомить болельщиков с новыми игроками. На этот раз дальневосточная команда произвела обмен, в результате которого в Хабаровск отправился нападающий Петр Хохряков. Челябинский «Трактор» же получил денежную компенсацию за игрока.

33-летний форвард является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика», в составе которого дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 2009 году. Первый матч в плей-офф Хохряков провел в 2013 году.

Уже в 2014 году «Нефтехимик» и СКА произвели обмен, в результате чего нападающий пополнил стан питерских армейцев. Несмотря на низкую результативность по ходу сезона, Хохряков смог поднять Кубок Гагарина над головой.

В следующем сезоне нападающий перебрался в омский «Авангард», в котором пробыл два с половиной сезона и трижды выходил в стадию «игр навылет». Перед началом сезона 2018/2019 Петр подписал контракт с уфимским клубом «Салават Юлаев». Четыре сезона подряд команда из Башкирии попадала в плей-офф, однако до заветного трофея так и не добралась.

Предыдущий сезон форвард провел в челябинском «Тракторе». До последнего матча команда вела борьбу за попадание в плей-офф, но родной клуб Петра Хохрякова оказался сильнее, и форвард закончил сезон в феврале.

Всего нападающий провел в КХЛ 688 матчей, в которых набрал 177 очков (84 гола и 93 передачи - прим. ред.). Показатель полезности игрока с 2009 года составил «-25». Центральный форвард с богатым кубковым опытом может отлично вписаться в состав «Амура», выступая в третьем или четвертом звене, а также выходя на лед при меньшинстве и розыгрыше «лишнего».

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