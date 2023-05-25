Собирается сильный состав: два игрока пополнили состав «Амура» из Хабаровска

Евгений Грачев ранее уже выступал за хабаровский клуб Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сразу два игрока создали повод на трансфером рынке, один из которых уже знаком хабаровскому болельщику. Два игрока заключили односторонние контракты сроком на один сезон.

Форвард Евгений Грачев родился в Хабаровске, где в шесть лет начал заниматься хоккеем. В подростковом возрасте он переехал в школу ярославского «Локомотива». После результативных сезонов Грачев попал в состав сборной России на молодежный чемпионат мира для игроков до 18 лет. Результативная игра крупного форварда привлекла внимание скаутов Национальной хоккейной лиги. В 2008 году игрок был выбран в третьем раунде под 75 номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

С этого момента Евгений решил попробовать свои силы за океаном. В сезоне 2008/2009 Грачев сыграл 60 матчей за клуб «Брамптон Батталион», став лучшим новичком лиги. Со следующего года нападающий выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» и всего лишь восемь раз вызывался в основную команду «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2011 году Грачева обменяли в «Сент-Луис Блюз», в системе которого он провел до 2013 года, изредка получая вызов в основную команду.

Вернувшись в Россию, форвард подписал контракт с «Адмиралом». Вместе с «моряками» из Владивостока он вышел в плей-офф, но по итогам сезона перешел в «Локомотив». В мае 2015 года ярославцы обменяли игрока обратно в «Адмирал», но в результате крупного обмена форвард оказался в «Амуре». В сезоне 2016/2017 руководство хабаровской команды обменяло нападающего в нижегородское «Торпедо». Два сезона для Евгения прошли неравномерно. 2018 год начался в составе «Автомобилиста». По его итогам на габаритного форварда обратили внимание топовые клубы КХЛ. В 2019 году Грачев подписал контракт с омским «Авангардом», однако перед началом сезона 2020/2021 стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Следом игрок выступал за рижское «Динамо», а в 2021 году вернулся в стан «Адмирала». В предыдущем сезоне Евгений помог команде успешно выступить в регулярном чемпионате и попасть в плей-офф, который стал для форварда седьмым по счету.

Анатолий Никонцев прошлый сезон провел в составе магнитогорского «Металлурга» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Вторым новичком «тигров» стал опытный нападающий Анатолий Никонцев. Форвард провел два предыдущих сезона в составе магнитогорского «Металлурга». 32-летний форвард в своей карьере застал зарождение КХЛ. В 2010 году Никонцев получил приз «Лучшему новичку КХЛ» имени Алексея Черепанова.

Воспитанник свердловского хоккея успел поиграть за «Автомобилист», «Спартак» и «Северсталь». Всего в КХЛ Никонцев провел 703 матча и набрал 246 очков (134 гола и 112 передач - прим. ред.), а также привлекался к игре сборной России на этапах Евротура.

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