В нашем полку прибыло: хабаровский «Амур» выменял права на Егора Коршкова у «Локомотива»

Егор Коршков дебютировал за «Локомотив» в 18 лет Фото: ХК "Локомотив"

Хоккейный клуб «Амур» усиливается перед предстоящим сезоном 2023/2024. Команда произвела обмен с ярославским «Локомотивом». В его результате на Дальний Восток перебирается форвард Егор Коршков, а «железнодорожники» получают денежную компенсацию.

Игрок широко известен в Континентальной хоккейной лиге. Егор Коршков дебютировал на взрослом уровне в составе «Локомотива» в возрасте 18 лет. Ему потребовался всего лишь один год, чтобы стать игроком основного состава. 26-летний форвард неоднократно вызывался в молодежную и олимпийскую сборные. В 2016 году стал серебряным призером чемпионата мира среди молодежных команд.

В мае 2019 года игрок подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс». Дебют россиянина пришелся на розыгрыш Кубка Колдера в составе клуба АХЛ «Торонто Марлис». В первом матче плей-офф Егор Коршков отметился заброшенной шайбой.

Сезон 2019/2020 форвард провел в фарм-клубе «Торонто», проведя 44 матча и набрав 25 очков (16 голов и девять передач - прим. ред.). Всего один раз Коршков вызывался в основную команду. 16 февраля 2020 года Егор вышел на лед против «Баффало Сейбрз» и отметился забитым голом.

Первый сезон после возвращения из-за океана стал для игрока самым успешным в карьере. В 59 матчах регулярного чемпионата Коршков набрал 34 очка (17 голов и 17 передач - прим. ред.).

Прошлый сезон для нападающего выдался скомканным. В 40 матчах хоккеист набрал 12 очков (четыре гола и восемь передач - прим. ред.), после чего выбыл из-за травмы. Восстановиться игроку удалось только к плей-офф, в котором Коршков провел семь игр и сделал одну голевую передачу.

Всего в КХЛ Егор Коршков провел 374 матча, набрал 152 очка (62 гола и 90 передач - прим. ред.) при показателе полезности «+36».

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов высоко отозвался о квалификации и габаритах форварда. Специалист уверен, что Егор Коршков может перезапустить свою карьеру и стать одним из лидеров «Амура».

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