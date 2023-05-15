Все больше новых лиц: хабаровский «Амур» продолжает комплектовать состав в межсезонье

«Амур» сделал контрактное предложение защитнику Александру Щемерову из «Автомобилиста» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Традиционный сезон отпусков для хоккеистов не означает, что клубы Континентальной хоккейной лиги находятся в расслабленном режиме. Администрация «Амура» продолжает проявлять активность на рынке свободных агентов.

После подписания контракта с вратарем Игорем Бобковым, возвращения в клуб защитника Алексея Волгина и слухов о подписании соглашения с Алексом Броадхерстом «Амур» сделал контрактное предложение защитнику Александру Щемерову из «Автомобилиста». Игрок вышел на рынок ограниченно свободных агентов.

Дебют 25-летнего защитника в КХЛ состоялся в сезоне 2015/2016. В системе «Автомобилиста» из Екатеринбурга он играл вплоть до сезона 2018/2019 годов, после чего решил попробовать свои силы в чемпионате Финляндии. За два года Щемеров провел 93 матча за «Пеликанс» и отметился 16-ю очками (четыре гола и 12 передач - прим. ред.). После возвращения в Россию защитник-домосед курсировал между КХЛ и ВХЛ, чередуя игры в «Автомобилисте» и «Горняке-УГМК».

Мир слухами полнится, и хоккейные эксперты отправили 29-летнего форварда Артема Федорова из «Сочи» в «Амур». Воспитанник подмосковной хоккейной школы «Кристалл» дебютировал на уровне мастеров в сезоне 2015/2016 в составе московского «Динамо». Следом за этим игрок сменил прописку и выступал за «Салават Юлаев», «Спартак», СКА и «Сочи».

Еще одним форвардом, который позволит создать глубину состава, может стать Анатолий Никонцев. Опытный 32-летний игрок в своей карьере застал зарождение КХЛ. В 2010 году Никонцев получил приз «Лучшему новичку КХЛ» имени Алексея Черепанова. Воспитанник свердловского хоккея успел поиграть за «Автомобилист», «Спартак», «Северсталь» и «Металлург» из Магнитогорска. В минувшем сезоне в составе «Магнитки» провел 39 матчей, отметившись тремя голами и девятью результативными передачами. К этому можно добавить четыре матча в плей-офф.

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