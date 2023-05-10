Команд на «А» больше нет: вратарь Игорь Бобков подписал контракт с «Амуром», вновь выбрав клуб на первую букву алфавита

Игорь Бобков в следующем сезоне будет выступать за хабаровскую команду Фото: ХК "Автомобилист"

Сезон давно позади, а работа не приостанавливается ни на секунду. Хабаровский «Амур» продолжает изучать рынок и приглашать необходимых игроков. Одним из новичков дальневосточной команды станет 32-летний габаритный голкипер Игорь Бобков.

В 2009 году Игорь Бобков был выбран на драфте под 76-м номером в третьем раунде командой «Анахайм Дакс», а уже с 2010 года начал покорять минорные лиги Северной Америки.

Примечательно, что все клубы, за которые играл Бобков в России, начинаются на «А». В 2015 году вратарь пополнил состав «Адмирала» из Владивостока, дебютировав в Континентальной хоккейной лиге. Начиная с сезона 2018/2019, он три сезона провел в омском «Авангарде», завоевав в 2021 году Кубок Гагарина.

После чемпионского сезона Игорь Бобков провел год в казанском «Ак Барсе», за который сыграл 16 матчей. В чемпионате 2022/2023 защищал цвета «Автомобилиста» из Екатеринбурга. В минувшем сезоне на его счету 34 матча в «регулярке» и три матча в плей-офф Кубка Гагарина в серии против магнитогорского «Металлурга».

Хоккейное агентство Winners подтвердило, что их клиент продолжит карьеру именно в «Амуре». Соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, в составе «Амура» есть два голкипера. Латвийский легионер Янис Калниньш имеет односторонний контракт с клубом. Также накануне двухсторонний контракт подписал Дмитрий Лозебников.

Ранее хабаровский клуб покинул основной вратарь Евгений Аликин, подписав трехлетнее соглашение с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

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