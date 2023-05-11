Американский форвард Алекс Броадхерст подписал контракт с хабаровским «Амуром»

Алекс Броадхерст проведет сезон в составе «Амура» Фото: ХК "Авангард"

30-летний американский нападающий Алекс Броадхерст согласовал однолетний контракт с хабаровским «Амуром». Прошлый сезон игрок провел в составе омского «Авангарда» и помог команде выйти в финал Восточной конференции. Это был первый год форварда в России. За это время он зарекомендовал себя как надежного плеймейкера с высоким игровым интеллектом.

В сезоне 2022/2023 Броадхерст провел 67 игр и отметился 30 очками (14 голов и 16 передач - прим. ред.). К этому игрок добавил 14 матчей в плей-офф Кубка Гагарина, в которых набрал восемь очков (три гола и пять передач - прим. ред.).

В 2011 году нападающий был выбран на драфте НХЛ командой «Чикаго Блэкхокс» в седьмом раунде под общим 199 номером. Большую часть своей карьеры провел в АХЛ, играя за «Рокфорд Айсхогс», «Лэйк Эри Монстерс», с которым в 2016 году завоевал Кубок Колдера, «Кливленд Монстерс» и «Сан-Диего Галлз».

Перед переездом в Россию Броадхерст провел два года в финской лиге, выступая за «ХИФК». За 101 матч в Финляндии забросил 18 шайб и сделал 60 передач.

Приглашенный хоккеист может усилить как первое, так и второе звено, выходя на площадку в решающие для команды моменты. Однако решение о том, в каких сочетаниях будет играть Броадхерст, примет тренерский штаб во время предсезонных сборов, которые начнутся во второй половине июля в Новогорске.

Ранее «Амур» подписал однолетний контракт с вратарем Игорем Бобковым. За сезон голкипер заработает 30 миллионов рублей и бонусную часть.

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