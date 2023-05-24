Еще на год с нами: воспитанник хабаровского хоккея подписал контракт с «Амуром»

Игрок является воспитанником хабаровского хоккея Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Новое соглашение с воспитанником хабаровской школы хоккея носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

Нападающий вернулся в стан «тигров» по ходу регулярного сезона 2022/2023 в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». За «Амур» Станислав Бочаров провел 34 матча и отметился 17-ю очками (восемь голов и девять передач - прим. ред.) при показателе полезности «+6».

31-летний форвард начал карьеру на взрослом уровне в родном Хабаровске, откуда в 2006 году перешел в казанский «Ак Барс». Дебют в КХЛ состоялся в 2008 году в составе казанской команды. В 2011 году в составе сборной России стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата мира вместе с нынешним одноклубником, вратарем Игорем Бобковым.

В Континентальной хоккейной лиге Бочаров играл за команды «Ак Барс», «Югра», «Адмирал», «Лада», «Сочи», «Торпедо», «Автомобилист», «Салават Юлаев» и «Амур». За несколько лет игрок провел 621 матч и набрал 232 очка (110 голов и 122 передачи - прим. ред.). Пять раз принимал участие в розыгрышах кубка Гагарина.

Также «Амур» ожидает принятие квалификационных предложений для продления контрактов с несколькими игроками: нападающим Иваном Николишиным, Яном Дрозгом, Вячеславом Грецким, Кириллом Слепцом, Игнатом Коротких, Владиславом Барулиным, голкипером Дмитрием Лозебниковым, защитниками Виктором Балдаевым и Ильей Дервуком.

Напомним, в сезоне 2023/2024 хабаровский «Амур» сыграет 68 матчей в рамках регулярного чемпионата. Плей-офф начнется 29 февраля и продлится по 29 апреля 2024 года. Однако «игры навылет» претерпели изменения. Первый раунд пройдет по стандартной схеме в рамках конференций. А вот со второго раунда команды будут делиться на две группы и сыграют перекрестные матчи.

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