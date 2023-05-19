Добавляем домоседа: хабаровский «Амур» подписал защитника Александра Брынцева

Александр Брынцев большую часть карьеры выступал за «Нефтехимик» Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

«Амур» стал одним из самых активных клубов Континентальной хоккейной лиги на рынке в плане поиска игроков для комплектования состава. Очередным пополнением команды стал защитник Александр Брынцев. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

Воспитанник хоккейной школы «Янтарь» в возрасте 13 лет отправился на просмотр в школу омского «Авангарда». На драфте КХЛ 2012 года Брянцев был выбран в пятом раунде нижнекамским «Нефтехимиком», в составе которого выступал на протяжении нескольких лет.

В 2014 году защитник стал победителем молодежной Subway Super Series в составе национальной команды, а в 2015 году - серебряным призером чемпионата мира среди молодежи.

В 2021 году Александр Брынцев был обменен из «Нефтехимика» в московский «Спартак» на денежную компенсацию. В составе «красно-белых» провел 74 матча и отметился шестью набранными очками (один гол и пять передач - прим.ред.). 15 декабря 2022 года, в результате обмена на спортивные права на защитника Ника Бэйлена, стал игроком челябинского «Трактора». За уральцев игрок сыграл 22 матча, в которых отдал две голевые передачи.

Всего за карьеру в КХЛ Брынцев сыграл 471 матч и заработал 68 очков (12 голов и 56 результативных передач - прим.ред.). Пять раз принимал участие в розыгрышах Кубка Гагарина.

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