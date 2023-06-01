Новые обмены и подписания: 19-летний нападающий будет защищать цвета хабаровского клуба «Амур»

в прошлом сезоне 19-летний Александр Лазарев играл в Молодежной хоккейной лиге Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Дальневосточная команда стала одной из самых активных за месяц с момента открытия трансферного рынка. Еще один новичок пополнит ряды «тигров» благодаря обмену «Амура» и «Авангарда».

В Хабаровск переезжает 19-летний нападающий Александр Лазарев, а омский клуб возвращает спортивные права на 26-летнего защитника Илью Дервука.

Соглашение с Лазаревым рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер. То есть форвард сможет выступать как в Континентальной хоккейной лиге, так и в Молодежной хоккейной лиге.

В прошлом сезоне Александр Лазарев представлял команду МХЛ «Тюменский легион» и набирал в среднем один балл за игру. В 47 матчах на счету нападающего 24 гола и 23 передачи.

Еще одним пополнением стал знакомый хабаровской публике защитник Виктор Балдаев. 27-летний игрок подписал однолетний двусторонний контракт. В прошлом сезоне он провел 57 матчей в «Амуре», за которые набрал шесть очков - один гол и пять результативных передач. В «регулярке» среднее игровое время защитника составляло 16 с половиной минут.

Виктор Балдаев перешел в хабаровский клуб в декабре 2021 года. Он успел отметиться в нескольких командах КХЛ: «Сочи», «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар», «Спартак», «Торпедо» и «Атлант». Всего на уровне лиги провел 197 матчей и набрал 20 очков.

Напомним, ранее руководство «Амура» подписало контракты с нападающим Евгением Грачевым, Егором Коршковым, Алексом Броадхерстом, Анатолием Никонцевым, Станиславом Бочаровым. Новыми лицами в оборонительных порядках стали Александр Брынцев, Алексей Волгин и Александр Щемеров. К вратарской бригаде присоединился Игорь Бобков.

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