Продлили еще на год: крепкий центр третьего звена останется в Хабаровске

В прошлом сезоне Владислав Барулин провел 57 матчей в составе «Амура» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Время принятия квалификационных предложений подходит к концу, и Вячеслав Барулин принял предложение хабаровского клуба и ответил согласием на предложение заключить однолетний двухсторонний контракт Таким образом, форвард сможет выступать в КХЛ за «Амур» и в ВХЛ за красноярский «Сокол».

В прошлом сезоне Барулин провел за «тигров» 57 матчей в регулярном чемпионате и отметился 13 результативными баллами (семь голов и шесть передач - прим. ред.). Являясь центром третьего звена, игрок проводил на площадке в среднем около 15 минут за матч и надежно действовал в обороне.

Напомним, 26-летний нападающий является уроженцем Москвы. Его первая спортивная школа - ЦСКА. На взрослом уровне форвард дебютировал в составе воскресенского «Химика», после чего выступал за пензенский «Дизель». В сезоне 2020/2021 Барулин вернулся в систему ЦСКА и играл за фарм-клуб армейцев в составе «Звезды».

Переход в «Амур» состоялся в декабре 2021 года. Однако тот сезон был неудачным из-за полученной травмы. В 2022/2023 годах игрок принял участие в предсезонных играх «Амура», сыграл на мемориале И. Ромазана и Кубке мэра Москвы.

Также руководство дальневосточной команды ждет финального решения от Ивана Николишина и Яна Дрозга. Вячеслав Грецкий отказался от квалификации «Амура» и начнет новый сезон в составе другой команды.

Ранее к команде присоединились нападающие Алекс Броадхерст, Егор Коршков, Дмитрий Шевченко, Евгений Грачев, Анатолий Никонцев и защитники Александр Брынцев, Алексей Волгин и Александр Щемеров, а также вратарь Игорь Бобков.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Собирается сильный состав: два игрока пополнили ряды «Амура» из Хабаровска

Евгений Грачев и Анатолий Никонцев подписали контракты с хабаровским «Амуром» (подробнее)

Добавляем домоседа: хабаровский «Амур» подписал защитника Александра Брынцева

Хабаровский «Амур» заключил однолетний контракт с защитником Александром Брынцевым (подробнее)

Все больше новых лиц: хабаровский «Амур» продолжает комплектовать состав в межсезонье

Три хоккеиста могут пополнить состав хабаровского «Амура» (подробнее)