Новые лица в защите: воспитанник омского хоккея присоединился к хабаровскому «Амуру»

В прошлом сезоне Иван Мищенко выступал в составе «Барыса» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Очередное пополнение сделал менеджмент дальневосточной команды в межсезонье. С клубом из Хабаровска подписал односторонний контракт 27-летний защитник Иван Мищенко. Соглашение рассчитано на один сезон.

Воспитанник омской школы «Авангард» прошел Молодежную хоккейную лигу в системе родного клуба, после чего перебрался на уровень выше в ВХЛ, где выступал за «Сарыарку» из Караганды. Дебют в Континентальной хоккейной лиге состоялся в составе «Адмирала» в сезоне 2017/2018.

За команду из Приморья в своем первом сезоне на взрослом уровне Мищенко провел 36 матчей, в которых набрал восемь очков. За «Адмирал» защитник выступал на протяжении трех сезонов, после чего сменил побережье и заключил контракт с «Сочи».

В стане «леопардов» игрок обороны провел один из лучших сезонов в своей карьере - за 41 матч Иван набрал 18 очков (восемь голов и 10 передач - прим. ред.). Такими показателями Мищенко заинтересовал представителей питерских армейцев. В декабре 2021 года защитник перебрался в СКА, но за клуб с берегов Невы провел всего лишь один матч.

В сезоне 2022/2023 игрок подписал контракт с командой «Барыс» из Астаны. Став полноценным игроком основы, защитник сыграл в 64 матчах и набрал девять очков (один гол и восемь передач - прим. ред.). При этом Мищенко стал лучшим в составе своей команды по количеству проведенных силовых приемов и блокированных бросков.

В составе «Амура» Мищенко вполне может занять ведущую роль игрока обороны, выходя как в первой, так и во второй паре защитников. Кроме того, умения и жесткий стиль силовой игры помогут тренерам определиться с тем, кого выпускать в спецбригадах меньшинства.

Также игрок привлекался в состав сборной России на матчи Евротура в 2018 и 2019 годах.

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