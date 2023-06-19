Фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске
Фото: Анна САДОВНИКОВА
Фестиваль «Рок над Амуром» 2023 в Хабаровске пройдет в конце лета. Жителей и гостей города ждут выступления крутых местных групп и известных российских артистов. А у молодых исполнителей есть шанс заявить о себе, выступив на сцене перед тысячами зрителей.
Фестиваль «Рок над Амуром» 2023 в Хабаровске состоится 26 августа возле «Платинум Арены». Мероприятие пройдет с большим размахом, сохранив любимый публикой формат опен-эйра. В этот день в краевую столицу приедут легенды отечественной рок-музыки и молодые звезды Дальнего Востока. Посмотреть выступления любимых исполнителей сможет каждый - вход свободный.
Пока время начала фестиваля «Рок над Амуром» 2023 в Хабаровске не уточняется, но уже известно, кто выйдет на сцену. Зрителей ждет грандиозный концертный марафон, в котором примут участие:
- Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»;
- «Пикник»;
- «МультFильмы»;
- хабаровская группа «Двадцать», победившая в самом первом фестивале;
- группа «Сезон Dождей» из Улан-Удэ - победитель 2022 года.
Программа мероприятий фестиваля «Рок над Амуром» будет максимально насыщенной: только лучшая музыка от самых ярких исполнителей.
Вместе с уже полюбившимися артистами выступить на сцене возле «Платинум Арены» смогут три группы, которые выберут по результатам конкурсного отбора.
Чтобы стать участником третьего рок-фестиваля в Хабаровске, молодым коллективам Дальнего Востока нужно подать заявку до 30 июля. Жюри в лице организаторов, артистов и деятелей музыкальной индустрии рассмотрит анкеты и выберет трех исполнителей, которые выйдут на сцену 26 августа. Победителей конкурса огласят 10 августа. Группа, выступление которой окажется самым ярким, получит возможность записать мини-альбом при поддержке профессионалов мирового уровня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фестиваль анимационного кино «Анимур» пройдет в Хабаровске в сентябре 2023 года
Подать заявку на участие можно уже сейчас (подробнее)