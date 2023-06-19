Фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске Фото: Анна САДОВНИКОВА

Фестиваль «Рок над Амуром» 2023 в Хабаровске пройдет в конце лета. Жителей и гостей города ждут выступления крутых местных групп и известных российских артистов. А у молодых исполнителей есть шанс заявить о себе, выступив на сцене перед тысячами зрителей.

«Рок над Амуром» 2023 в Хабаровске: дата проведения

Фестиваль «Рок над Амуром» 2023 в Хабаровске состоится 26 августа возле «Платинум Арены». Мероприятие пройдет с большим размахом, сохранив любимый публикой формат опен-эйра. В этот день в краевую столицу приедут легенды отечественной рок-музыки и молодые звезды Дальнего Востока. Посмотреть выступления любимых исполнителей сможет каждый - вход свободный.

Фестиваль «Рок над Амуром» 2023 в Хабаровске: участники

Пока время начала фестиваля «Рок над Амуром» 2023 в Хабаровске не уточняется, но уже известно, кто выйдет на сцену. Зрителей ждет грандиозный концертный марафон, в котором примут участие:

- Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»;

- «Пикник»;

- «МультFильмы»;

- хабаровская группа «Двадцать», победившая в самом первом фестивале;

- группа «Сезон Dождей» из Улан-Удэ - победитель 2022 года.

Программа мероприятий фестиваля «Рок над Амуром» будет максимально насыщенной: только лучшая музыка от самых ярких исполнителей.

Вместе с уже полюбившимися артистами выступить на сцене возле «Платинум Арены» смогут три группы, которые выберут по результатам конкурсного отбора.

Как стать участником фестиваля «Рок над Амуром» 2023

Чтобы стать участником третьего рок-фестиваля в Хабаровске, молодым коллективам Дальнего Востока нужно подать заявку до 30 июля. Жюри в лице организаторов, артистов и деятелей музыкальной индустрии рассмотрит анкеты и выберет трех исполнителей, которые выйдут на сцену 26 августа. Победителей конкурса огласят 10 августа. Группа, выступление которой окажется самым ярким, получит возможность записать мини-альбом при поддержке профессионалов мирового уровня.

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Подать заявку на участие можно уже сейчас (подробнее)