Погибла, так и не увидев маму в последний раз: вся правда о трагических поисках трехлетней девочки в ЕАО

Малышка ушла за мамой на речку. но так и не дошла. ее тело нашли спустя 4 месяца Фото: ДВРПСО МЧС России

Сергей тогда вернулся с поисков, уставший и обессиленный тихонько зашел в комнату к дочке, поправил одеяло, немного посмотрел, как сопит ангелочек в обнимку с игрушкой, и в голове промелькнула мысль: дети должны быть дома. Все дети.

- Папа, привет! Нашел? - спросит его дочь утром.

А папа улыбнется и скажет, что да, нашел. А иначе не должно быть. Папа должен находить и помогать тем, кому требуется помощь. Но в этот раз судьба распорядилась иначе, добровольцы и простые люди искали трехлетнюю девочку в Еврейской автономной области, и искали очень долго, но нашли лишь спустя несколько месяцев только останки ее маленького тельца на высохшем болоте. Эта история тогда перевернула множество жизней.

Малышка едва научилась говорить…

Роковое 13 июня 2017 года - эта дата навсегда отпечаталась в сердцах добровольцев, поисковиков и многих жителей Хабаровского края и ЕАО. Самый обычный соцгородок близ села Даниловка проживал свой обычный день, дети, как водится в маленьких населенных пунктах, гуляли самостоятельно, а как иначе - вокруг все друг друга знают, никто ничего не боится, в случае чего - присмотрят за теми, кто помладше. И вот маленькая трехлетняя девочка, которая едва научилась говорить, осталась без присмотра, мама ее ушла на рыбалку, куда вместе с дочкой и другими детьми уже не раз ходила. Идти до реки долго, через болота и лес.

Малышке так сильно захотелось к маме, что она решила бесстрашно пойти за ней. И в тот самый момент, с той самой минуты события в обычном поселке стали разворачиваться уже самым страшным образом.

Те страшные события навсегда останутся в сердцах добровольцев и жителей Соцгородка Фото: СУ СКР по ЕАО

- Поисковикам поступил сигнал, тогда еще не было отряда «Лига Спас», он появился позже. Было просто сообщество, команда добровольцев, которая искала людей. Сообщалось, что в ЕАО пропал ребенок, три года. Девочка. Играла на детской площадке и вдруг исчезла. Время было около шести вечера. Мы быстро собрались и выехали в область. После недолгих выяснений стало понятно, что искать нужно в лесу. Сначала пустили собак, а уже потом начали сами прочесывать местность, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Ольга Щукина, руководитель ДПСО «Лига Спас».

Моментально история начала обрастать слухами и домыслами. Кто-то говорил, что девочку похитили, и даже видели злодея и его машину, другие уверенно утверждали, что малышку съел медведь, а брат девочки вообще сказал, что сестра утонула, и он видел, как. Следственные органы тут же завели дело по статье «Убийство», чтобы поиски шли быстрее. И поиски шли…

Кричали, звали, но в ответ слышали лишь звенящую тишину

На поиски тогда вышло огромное количество народу. Это были и добровольцы, и жители населенного пункта. Болотистая местность осложняла процесс, сначала народ работал на отклик, девочку звали, кричали, но в ответ была только звенящая тишина. Как вспоминает Ольга Щукина, поиски тогда начались как раз с того самого места, где потом нашли тело ребенка. А значит, что к началу поисков она уже была мертва…

Даже сейчас поисковики вспоминают, что первая ночь была самой сложной, девочку искали до рассвета, прочесывали поля, лес, болота по несколько раз. Все было безрезультатно. Именно тогда многие решили - во что бы то ни стало, но поиски они продолжат, не будут спать и есть, но будут искать до последнего.

Трехлетнюю девочку искали долгих четыре месяца Фото: СУ СКР по ЕАО

Среди добровольцев было больше именно матерей, тех, у кого в сердце и душе сообщение о пропаже маленького ребенка все перевернуло. Каждая из них понимала - невыносимо страшно и больно матери не знать и не понимать, что с ее ребенком, где он.

- Моим младшим на тот момент было по четыре года. Когда я увидела сообщение, что требуется помощь волонтеров, сразу выехала. Этот поиск был очень тяжелым и физически, и морально. Каждый день искали до четырех утра, потом уезжали на работу, возвращались и снова искали. Так было каждый день. Кто-то из ребят оставался на несколько дней. До последнего надеялись на чудо, что жива, что не там ищем, - рассказывает Ольга.

Надежда угасала с каждой неделей

Полтора месяца поисковики каждый день прочесывали местность. Тогда у них еще не было радиосвязи, карты читать не умели, они были лишь в головах, но всему в тот момент учились, и в конце концов поиск из хаоса превратился в упорядоченное действие.

В первые пару дней мама девочки искала ребенка вместе с добровольцами, а потом ее стали вызывать на опросы и допросы. Надежда на то, что девочка все еще может быть жива, таяла с каждой неделей. Но поиски все продолжались.

- Было страшно, было очень тяжело и эмоционально, и физически. Это болото, такие задачи впервые отрабатывались волонтерами, и сопротивления были внутри групп, и хаос, и подозрения, и слежки. Да и местное население нас не очень любило, потому что столько людей бегают, ищут, естественно, покой села был нарушен. Тяжело было, но перевешивало то, что надо было найти во что бы то ни стало.

Маленькое тельце на высохшем болоте

В октябре совершенно случайные люди увидели на высохшем болоте нечто странное. Как выяснилось позже - это были останки человека, точнее, маленького ребенка. Это заявление стало страшным ударом для всех, кто искал маленькую девочку. Добровольцы и поисковики молили Бога, чтобы эта информация не подтвердилась, что косточки принадлежат кому-то другому, но не той самой малышке. Но это было именно ее тело.

Останки малышки нашли на высохшем болоте Фото: СУ СКР по ЕАО

- Согласно полученному экспертному заключению, костные останки ребенка принадлежат пропавшей, - рассказывали тогда в СУ СКР по ЕАО (ныне СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО - прим. ред.).

… В тот момент горе утраты захлестнуло не только семью малышки, это была общая боль всех тех, кто так долго искал девочку.

- Я ехала на работу каждое утро, думала о ней и плакала. Даже когда уже нашли, даже когда экспертиза подтвердила, что это она, я все равно думала и думала. Меня отпустило, наверное, только через год, когда мы приехали на могилку, только тогда я перестала по ней плакать. Я и сейчас думаю, прошло уже шесть лет, сейчас девочке было бы уже девять. И до сих пор воспоминания о том поиске переворачивают все внутри, - говорит Ольга.

Мама девочки и домыслы незнающих

Останки малышки передали на захоронение, девочка погребена в ЕАО, а памятник установили за счет добровольцев. С тех пор каждый год в середине июня поисковики «Лиги Спас» приезжают на могилку девочки, моют памятник, вспоминают трагедию и плачут по погибшему ребенку.

После происшествия было много домыслов по поводу матери ребенка, многие говорили, что она была пьяна, и что не раз бросала своих детей одних, не кормила и не заботилась. Но Ольга Щукина в тот самый роковой день видела женщину, мать была убита горем, ни о каком алкогольном опьянении и речи не было, маме было тяжело.

- Судить маму я не могу - это деревня, здесь такая жизнь, многие дети гуляют сами по себе, потому что опасности меньше, чем в городе. Никто не мог предвидеть такого исхода, до реки было очень далеко для трехлетнего ребенка. Осуждать мать я не стану, потому что я знаю, я видела, как сильно она переживала. Даже после того, как девочку нашли. Но очень важно понимать, что ребенок не должен оставаться один, особенно в таком возрасте.

Что известно сейчас?

Только сейчас, уже спустя шесть лет, по этому делу появляются новые подробности. Как стало известно «КП» - Хабаровск», мама девочки так больше и не получила права вернуть себе своих детей. Но сейчас у нее снова налаживается жизнь, появилась семья.

Тогда, в 2017-м, как только девочка пропала, следственный комитет завел дело об убийстве. Уже после того как нашли останки девочки, и экспертиза показала, что смерть не была насильственной, дело закрыли. Затем завели новое - уже на мать девочки. Ей вменяли неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

- Установлено, что мать девочки не исполняла обязанности по воспитанию и содержанию своих четверых детей и неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Женщина не обеспечивала их продуктами питания, оставляла без присмотра, как и в день исчезновения девочки. Остальные дети были изъяты из семьи и помещены в государственное учреждение, - сообщили в прокуратуре ЕАО.

Эту информацию предоставили редакции в ответ на официальный запрос по делу девочки. После прокурорской проверки женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если оно соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

То есть мать семейства попросту забивала на детей, не кормила, не присматривала. В итоге ее признали виновной, назначили исправительные работы, а детей ей больше так и не вернули. Она лишена родительских прав на всех троих несовершеннолетних.

… В минувшие выходные несколько человек из ДПСО «Лига Спас» съездили на могилу девочки, чтобы почтить ее память и снова вспомнить те страшные поиски. Именно та трагедия послужила неким толчком для создания поискового отряда. Все те, кто тогда участвовал в поисках малышки, сейчас эффективно в нем работают.

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