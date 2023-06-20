Фестиваль «АмурФест.Лето» пройдет в Хабаровске 7-9 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрывной, жаркий и яркий фестиваль «АмурФест.Лето» состоится в Хабаровске 7-9 июля. Главное событие сезона в этом году пройдет в неоновом стиле. Гостей ждут супернасыщенные три дня музыки, танцев и веселья.

«АмурФест.Лето» в Хабаровске: программа мероприятий на 7 июля 2023

Все три дня фестиваль «АмурФестЛето» в Хабаровске будет проходить на площади имени Ленина. В первый день, 7 июля, мероприятия начнутся в 16:00 и продлятся до 22:00. Хабаровчан будут развлекать музыкальные коллективы, на площадке будет работать выставка изделий от мастеров декоративно-прикладного искусства. В экспозиции представят украшения ручной работы, картины, керамические изделия, текстиль, игрушки и многое другое.

Завершится первый день фестиваля выступлением музыкальной группы DABRO из Казани.

Программа мероприятий «АмурФест.Лето» на 8 июля в Хабаровске

Второй день «АмурФеста» в Хабаровске будет еще насыщенней. С 12:00 на площади имени Ленина откроется несколько тематических площадок, где пройдут:

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству от арт-пространства «Артек» и творческого объединения ГАМ;

- лекции и мастер-классы по продвижению в соцсетях от продюсерского центра «Инсайт-Пипл»;

- выставка о субкультурах Дальнего Востока.

Гостей фестиваля будут ждать на арт-площадке «Анимур», где представят анимационные проекты региона, а представители киноклуба «Эхо» ответят на вопросы и расскажут много интересного о своей работе.

«АмурФест.Лето» 9 июля в Хабаровске: события, программа мероприятий

Последний день фестиваля будет особенно увлекательным. 9 июля с 12 до 18 часов будет открыта территория звука, где пройдут танцевальные хип-хоп батлы. Участники будут соревноваться в трех номинациях среди начинающих, любителей и профессионалов.

Судить участников батла будут лучшие из лучших:

- Анастасия Крылова - танцор, ведущий хореограф, постановщик, представительница стиля хайхилс и леди-стайл на Дальнем Востоке;

- ALZO - Алан Абдукахаров - руководитель танцевальной студии «Индиго» и «Основа», участник шестого сезона шоу «Танцы» на «ТНТ», победитель и финалист краевых батлов;

- HIGHMAX - Максим Хайлов - глава танцевальной студии «Основа», призер региональных батлов;

- Батонски - один из ведущих диджеев танцевальных батлов на ДВ;

- МС (FLEX) - Алексей Иванов - организатор хип-хоп движения в Хабаровске и на Дальнем Востоке.

Краевая фестиваль-ярмарка «АмурФест.Лето» проходит при поддержке правительства и минкультуры Хабаровского края.

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