Попал в слепую зону: мусоровоз насмерть задавил человека во дворе дома в Комсомольске

Мужчина погиб под колесами мусоровоза в Комсомольске Фото: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре

Даже при всем желании в узком дворе большая машина, и тем более мусоровоз, не может физически двигаться быстро. Однако, даже при самой минимальной скорости, под колеса большегруза может попасть пешеход. Так случилось утром в Комсомольске-на-Амуре. Мусоровоз насмерть задавил мужчину. Обстоятельства выясняют следователи.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, ЧП случилось ориентировочно в 10 часов утра, во дворе дома № 10/3, на Бульваре Юности. За рулем мусоровоза был 50-летний водитель, шоферский стаж у него большой, около 30 лет, а значит, мужчина прекрасно знает, как ездить во дворах.

Но, в этот день что-то пошло не так, водитель просто не заметил человека, идущего сзади машины, и, выезжая задним ходом, буквально крадясь по заставленному двору, он наехал на мужчину.

Комсомольчанин погиб еще до приезда скорой помощи, как отмечают в ГИБДД, наезд произошел из-за того, что он попал в слепую зону.

- На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителя допросят, - рассказали в Госавтоинспекции региона.

Пока в этом деле разбираются следователи, какую ответственность за смерть человека понесет водитель мусоровоза – пока неизвестно. Между тем, водителей призывают соблюдать элементарные правила дорожного движения. В жилой зоне и прилегающей территории пешеход имеет преимущество.

По дворам, а особенно по узким дорогам с заставленными обочинами, стоит ездить максимально медленно. При выезде со двора нужно обязательно уступить дорогу другим участникам дорожного движения.

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