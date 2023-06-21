Оставил следы на главной улике: исследование клеток кожи вывело на подозреваемого в убийстве в Хабаровском крае

50-летний мужчина, по версии следствия, жестоко расправился со своим другом. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Это не я, это двое парней забежали и избили», - твердит обвиняемый по делу об убийстве в поселке Эльбан. 50-летний мужчина, по версии следствия, жестоко расправился со своим другом. Хоть он и не признает свою вину, в деле есть весомая улика, которая помогла выйти на подозреваемого.

Вину не признаю

Михаил (имя изменено - прим. ред.) 15 января 2023 года отправился с другом на рыбалку. Потом вернулся домой, переоделся и пошел к приятелю в гости. Мужчины беседовали, обсуждали насущное, не обошлось без алкоголя. Дальнейшее развитие событий покрыто туманом, так как обвиняемый категорически отрицает свою причастность к трагедии.

Следствие считает, что в какой-то момент разговор двоих друзей превратился в высказывание претензий друг другу. Под действием алкоголя конфликт мужчин перерос в драку. Михаил напал на товарища, последний начал бить в ответ. Обвиняемый сломил сопротивление и жестоко избил приятеля до полусмерти. На его теле насчитали не менее 16 ударов. Когда друг уже не мог сопротивляться, Михаил накинул на его шею провод и задушил.

Мужчина просто ушел домой и лег спать. На следующий день к нему в дверь постучали оперативники. Весь в синяках, он рассказал свою версию трагедии. Якобы в дом ворвались двое парней, стали избивать и его, и друга. Михаил как-то смог вырваться и убежать, что стало с приятелем - он не знает. Этой теории мужчина придерживается до сих пор.

Официально

Парни оказались невыдуманными - Михаил указал на конкретных людей. Их допросили, версия о дерзком налете не подтвердилась. По показаниям парней, в тот день они были дома. Параллельно следствие проводило экспертизы найденных на месте преступления улик. Главная - провод, которым задушили мужчину, - была обнаружена сразу. На ней криминалисты нашли смешанные клетки эпителия, как удалось установить, они принадлежали Михаилу и убитому.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя рабочего поселка Эльбан. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство». Уголовное дело рассматривает Амурский городской суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Михаилу грозит от шести до 15 лет колонии.

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