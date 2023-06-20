Жестокость на грани безумства: в ЕАО раскрыли преступления, повергающие в шок

Мужчинам дали 40 лет на двоих за «букет» преступлений в ЕАО. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Зверская расправа над косулей в 2021 году наделала много шума. Тогда Максим* из ЕАО забил бедное животное руками и баллонным ключом. Пока жаждущие справедливости люди ликовали от реального приговора, правоохранительные органы распутывали другую, более жестокую цепочку преступлений парня.

2018 год

За три года до косули Максим вместе с другом промышляли наркотиками. Мужчины то ли придумали, то ли реально остались без партии вещества. В краже обвинили приятеля и пьяными поехали его наказывать. Подозреваемого встретили на дороге в селе Биджан, приказали сесть в машину и избили. Мужчину вывезли на опушку на окраине села, там его ждали жуткие мучения.

Максим с приятелем выволокли жертву из машины и продолжили избивать. Били руками и ногами, в основном - по голове. Когда этого показалось мало, достали нож и ударили около пяти раз. Истекающий кровью мужчина не мог сопротивляться. Мучители и на этом не остановились: они дважды выстрелили жертве в голову из самодельного пистолета, собранного из двух. Добили ударом лопаты по шее. Труп закопали и поехали по своим делам.

2021 год

В ноябре Максим попался сразу на двух преступлениях. Первое - та самая расправа над косулей, второе - покушение на сбыт наркотиков. Парень все с тем же приятелем купили вещество в ЕАО. Партия внушительная - 73 килограмма. Вещество они планировали продавать, но их планам не суждено было сбыться. В декабре Максима взяли сотрудники правоохранительных органов, но по другому эпизоду - за продажу наркотиков.

Пока распутывалось убийство косули, всплыло еще одно преступление. В ноябре Максим жестоко избил своего дядю. Парень увидел, как пьяный родственник помогает его матери. Почему-то это сильно задело Максима, и он начал бить дядю по лицу и телу. Успокоившись, парень ушел, оставив родственника в крови.

Приговоры

По «наркотической» и «живодерской» статьям Максим получил два года и шесть месяцев колонии-поселения, плюс штраф 200 тысяч рублей за убитую косулю. Когда правоохранительные органы начали распутывать другое дело (какое - не раскрывается), вскрылись и описанные выше ужасающие подробности преступлений прошлых лет.

Максиму и его другу вменили убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, и покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Также 27-летнего парня обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его 34-летний друг стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении огнестрельного оружия. Было проведено множество обысков, допросов свидетелей, осмотров и других мероприятий.

Официально

Максим признал свою вину, его друг - нет. Он настаивает на том, что не убивал человека в 2018 году, а стрелял уже в мертвого. К наркотикам он якобы не имеет никакого отношения. Но множество обысков, допросов свидетелей, осмотров и других мероприятий позволили доказать вину мужчин.

- Суд приговорил одного из них (34-летнего друга) к 21 году и шести месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Второму мужчине (Максиму) суд назначил 19 лет колонии с ограничением свободы на один год. Назначенное наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима, - сообщил «КП» - Хабаровск» Сергей Емельянчиков, прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры ЕАО.

Приговор в законную силу не вступил.

*Имя героя изменено

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зверская расправа над косулей в ЕАО: суд вынес приговор мучителю, который забил животное кулаками и баллонным ключом

Живодер из ЕАО отправится в колонию за жестокое убийство косули и незаконный оборот наркотиков (подробнее)