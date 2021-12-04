«Уже третьего задавил»: житель ЕАО до смерти забил сбитую косулю кулаками и монтировкой

Мужчина забивает косулю монтировкой. Фото: reporter.khv

В Еврейской автономной области мужчина сбил косулю и начал на камеру забивать ее кулаками и монтировкой, выкрикивая в агрессивном порыве садистские фразы: «Уже третьего козла задавил! Я его убил!». Оператор, снимающий происходящее безумие, смеется и поддерживает живодера такими комментариями: «Вон они прям по трассе бегут! Уже второго, третьего!». Затем мужчина оттаскивает мертвое животное с дороги.

Ролик попал в соцсети, после чего вызвал моментальный резонанс среди пользователей. Комментаторы ужаснулись человеческой жестокости.

- Жестокости человеческой нет предела!

- Бумеранг никто не отменял, прилетит он к нему!!!

- Реальный бес. Его судьба накажет.

- Бедненькие косульки!

И «бумеранг» вернулся. Видео быстро заинтересовались правоохранительные органы Биробиджана. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в жестоком обращении с косулей.

- Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Ленинского района. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ – «Жестокое обращение с животными». Кроме того, он может быть привлечен к ответственности за незаконную охоту. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили в УМВД России по ЕАО.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, скандальная история со зверским расстрелом собаки в Облучье ЕАО, закончилась приговором. Напомним, что в начале июня соцсети облетело видео, на котором мужчина расстреливает перепуганную собаку из винтовки. Оказалось, что смертный приговор своему псу вынес хозяин, а исполнил его хладнокровный друг.

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