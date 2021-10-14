Зверски расстрелял по просьбе друга: житель ЕАО выпустил 15 пуль в голову собаке Мише

Раны у собаки кровоточили и болели. Фото: Instagram @olga_batenkova Фото: Социальные сети

Скандальная история со зверским расстрелом собаки в Облучье закончилась приговором. Напомним, что в начале июня соцсети облетело видео, на котором мужчина расстреливает перепуганную собаку из винтовки. Оказалось, что смертный приговор своему псу вынес хозяин, а исполнил его хладнокровный друг.

Собаку по кличке Миша несколько лет воспитывали как злого сторожевого пса. Фото: Instagram @dobryie_ruki_birobidzhan Фото: Социальные сети

«В ШОКЕ ОТ ПОДЛОСТИ»

Собаку по кличке Миша несколько лет воспитывали как злого сторожевого пса. Он знал мало любви, но хозяину был предан и терпел все. В один из дней зверь, заступаясь за себя, прокусил владельцу палец. Тогда разъяренный хозяин обрек пса на страдания и смерть.

Избавляться от Миши своими руками владелец не стал, в этом ему решил помочь друг. Ликвидатор вооружился пневматической винтовкой и пошел на дело. Попытка кровавой расправы попала на видео благодаря бдительным соседям.

На жутких кадрах (слабонервным лучше не смотреть) мужчина выпускает пули по собаке, которая жмется к забору, скулит и пытается сбежать от палача. Миша лежал и истекал кровью, пока за ним не приехали зоозащитники. К счастью, пес выжил, но ему срочно нужна была помощь ветеринаров.

- Пес в шоке от подлости. Когда мы его забирали, он вилял хвостом предателю, - написали зоозащитники в своем Инстаграм.

СКУЛИЛ И БОЯЛСЯ

В голову Мише попали 15 пуль. Тяжелых травм собаке удалось избежать, но раны (как физические, так и душевные) кровоточили и болели. Пес скулили и огрызался на людей - боялся, что его вновь предадут. Постепенно Миша пошел на поправку.

Тяжелых травм собаке удалось избежать. Фото: Instagram @dobryie_ruki_birobidzhan Фото: Социальные сети

Бывший хозяин собаки наказания не понес. А ликвидатор стал фигурантом уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье». Вину мужчина признал, раскаялся.

- При определении вида и размера наказания учтены характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, положительные характеристики. Наказание назначено в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу, - сообщили в Биробиджанском районном суде ЕАО.

МИША СЕЙЧАС

Пес поправился и до сих пор остается в приюте. Он показал себя как отличная сторожевая собака. О человеческом предательстве пес помнит до сих пор, поэтому к людям относится настороженно.

- Миша настрадался в жизни. Он не подпускает к себе людей с предметами, которые, по его мнению, могут нанести ему вред: веники, палки, совки, - рассказала «КП» Ольга Батенкова, председатель областной общественной организации «Добрые руки». - К псу в вольер все заходят с пакетиками и тряпочками, чтобы навести там порядок. Видно, что собаке вбили боязнь веников и палок, видимо, не знал он любви.

Общественники намерены привлечь к ответственности и экс-хозяина Миши. О том, в каком виде это лучше сделать, зоозащитники будут решать с юристами.

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