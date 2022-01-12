Зверская расправа над косулей в ЕАО: появилась информация о мучителе, забившем животное кулаками и монтировкой

Парень на камеру начал жестоко забивать пострадавшего зверя Фото: Скриншот с видео

Человеческая жестокость не знает границ и порой выходит на запредельный уровень. В порыве неконтролируемой ярости люди творят страшные вещи, от которых по спине пробегают неприятные мурашки. Один из таких представителей - Максим (имя изменено - прим. ред.) из Еврейской автономии. 25-летний парень в гневе зверски забил ни в чем неповинную косулю.

ЧП случилось в ночь на 29 ноября 2021 года. Максим вместе с другом ехали на Nissan Bluebird по трассе Биробиджан-Унгун-Ленинское. Свет фар выхватил из темноты косулю, последовал удар - иномарка сбила животное. Максим на камеру начал жестоко забивать пострадавшего зверя.

Парень со всей силы бил по голове косули кулаками, затем - взялся за монтировку. Зверства сопровождались садистскими комментариями: «Уже третьего козла задавил! Я его убил!». Снимавший кровавое убийство оператор смеялся и поддерживал мучителя. Когда животное перестало подавать признаки жизни, Максим оттащил его с дороги и уехал дальше.

Жуткие кадры попали в интернет и моментально вызвали резонанс. Пользователи соцсетей метали проклятья и пророчили мучителю скорый ответ от кармы. Эффект бумеранга сработал моментально: подозреваемого в кровавой расправе нашли и задержали. Жертвой Максима стала самка сибирской косули. Следствие считает, что парень нанес не менее 22 ударов кулаком и более 30 ударов железным предметом.

Задержанный оказался с богатой криминальной биографией. На его счету не одно уголовное дело, в числе которых пьяная езда и хранение наркотиков. Максим имеет не снятую и непогашенную судимость, ведет асоциальный образ жизни. К этому добавилось уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель с применением садистских методов»

- В декабре 2021 года за незаконный оборот наркотических средств судом он был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы и в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии. Расследование дела об убийстве косули завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Максимальное наказание по статье - от трех до пяти лет колонии.

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