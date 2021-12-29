Забил кулаками и монтировкой: появились новые подробности зверского убийства косули в ЕАО

Происходящее зверство сопровождалось смехом и садистскими комментариями от авторов видео Фото: Скриншот с видео

Подозреваемый в кровавом убийстве косули на трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское предстанет перед судом в ЕАО. Напомним, что в начале декабря соцсети взбудоражили страшные кадры. На них парень сбивает, а затем жестоко добивает животное кулаками и монтировкой.

Происходящее зверство сопровождалось смехом и садистскими комментариями от авторов видео: «Уже третьего козла задавил! Я его убил!». Расправившись со зверем, парень оттащил его тело с дороги. Пользователи соцсетей моментально отреагировали на видео, напророчив живодерам ответку от вселенной.

Эффект бумеранга сработал моментально: подозреваемого в жестоком убийстве нашли и задержали. Им оказался 25-летний Максим (имя изменено - прим. ред.), ранее судимый по наркостатье. По версии следствия, парень нанес самке косули не менее 22 ударов кулаком по голове и свыше 30 ударов железным предметом. Животное скончалось на месте.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, с применением садистских методов». Тушей он распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб в размере 200 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по ЕАО.

Максимальное наказание по статье - от трех до пяти лет колонии.

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