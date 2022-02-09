Зверская расправа над косулей в ЕАО: суд вынес приговор мучителю, который забил животное кулаками и баллонным ключом

Происходящая жуть попало на видео Фото: Скриншот с видео

Житель ЕАО заплатит за кровавую расправу над косулей, которую он устроил в ноябре 2021 года. Напомним, что 25-летний Максим (имя изменено - прим. ред.) ночью ехал по трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское. Свет фар выхватил косулю. Ее парень сбил, а затем жестоко убил. Происходящая жуть попало на видео.

БОЛЬШЕ 50 УДАРОВ

«Уже третьего козла задавил! Я его убил!», - кричал Максим во время расправы над животным. Парень нещадно колотил кулаками по голове бедной самки сибирской косули. Этого мучителю показалось мало - он достал баллонный ключ и продолжил бить оленя. Когда живодер удовлетворил жажду крови, то оттащил труп животного с дороги и отбыл с места преступления.

Зверское убийство Максим и его спутница сняли на видео. Ролик попал в интернет и моментально вызвал резонанс. Пользователи соцсетей метали проклятья и пророчили мучителю скорый ответ от кармы. Досталось и оператору: за кадром девушка громко смеялась и поддерживала живодера. Эффект бумеранга сработал моментально: подозреваемого в кровавой расправе нашли и задержали. Следствие считает, что парень нанес косуле не менее 22 ударов кулаком и более 30 ударов баллонным ключом.

У Максима оказалась богатая криминальная биография. На его счету не одно уголовное дело, в числе которых пьяная езда и хранение наркотиков. Ко всему прочему парень ведет асоциальный образ жизни. Общую картину дополнило уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель с применением садистских методов».

ПРИГОВОРЫ

В декабре парень был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и отправился отбывать наказание в колонию. Во время расследования жестокого убийства косули Максим признал свою вину и раскаялся. Приговор - два года лишения свободы. К этому наказанию частично присоединили приговор по «наркотической» статье.

- Окончательно определено два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также осужденный должен возместить причиненный преступлением ущерб в размере 200 тысяч рублей, который взыскан в пользу государства в лице департамента по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО, - прокомментировали «КП» в Биробиджанском районном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

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