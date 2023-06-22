Мы теряем наших детей: проблема «парения» подростков может привести к катастрофе в Хабаровском крае

Больше 90 тысяч подростков в Хабаровском крае курят вейпы Фото: Оксана ЗУЙКО

Беда пришла, откуда не ждали. Наше общество столкнулось с новой угрозой - массовое пристрастие к вейпам. Изначально вейпы задумывались как средство отказа от курения обычных сигарет или их альтернативы, однако на «дудки» подсела молодежь, это стало настоящей субкультурой, только с непоправимыми негативными последствиями.

Развиваться вейпинг стал в 2016 году, и уже сейчас исследования показывают, что ничего безопасного в них отнюдь нет. Врачи бьют тревогу. В Хабаровском крае почти 100 тысяч подростков «парят», и последствия этого процесса могут оказаться необратимыми и губительными как для молодого поколения сейчас, так и для нации в целом.

Вейп - вредная привычка или новая субкультура?

Никотиновая зависимость - страшная штука. И если смотреть на последствия, то курильщик обычных сигарет сталкивается с проблемами отсрочено, спустя какое-то время. С вейпами ситуация иная, помимо приобретенной зависимости от никотина, который, к слову, в большом количестве содержится в жидкостях для устройств, человек может моментально почувствовать реакцию организма. Ароматизаторы могут вызывать сильные аллергии, а химические вещества, которые появляются в результате нагревания и соединения глицерина и пропиленгликоля, могут быстро проникать напрямую в главный оголенный сосуд - альвеолу. А тут последствия уже будут страшными, вплоть до поражения легких.

«Парить» стало модно. В погоне за сверстниками молодежь скупает электронки. Курят практически везде и при всех, не боясь последствий. Запаха, гари и дыма от них нет, а само курение для молодого поколения стало неким ритуалом и неотъемлемой частью досуга. Выходит, что вейпинг - самая настоящая субкультура, только со страшными и губительными последствиями для здоровья?

Александр Голубев - врач психиатр-нарколог сообщил, что сейчас с проблемами табакокурения к ним практически не обращаются, подавляющее большинство пациентов - вейперы.

«Пар» убивает

- Принято считать, что курение влияет на легкие, но на самом деле, оно имеет куда большее влияние на организм. Это касается именно обычных сигарет. Понятное дело, что стали искать альтернативу курению, чтобы уменьшить время воздействия, и придумали вейпы. Но оказалось, что вейпы - это небезопасная игрушка, они действительно способны вызывать проблемы и нарушения здесь и сейчас, - говорит Ольга Молчанова, главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Хабаровского края.

Вейп очень сильно влияет на сосуды головного мозга. Наш мозг развивается до 27 лет, и в некоторых штатах Америки, например, уже запрещено продавать вейпы людям до достижения этого возраста. Такой запрет может показаться категоричным, однако мотивация у него обоснованная - «пар» несет непоправимый вред.

- Первые годы наблюдений и исследований показали, что, как и при курении, это влияние комплексное - и на сердечно-сосудистую систему, и на легкие, и появилась группа заболеваний, несколько отличающихся от хронической обструктивной болезни легких. То есть обычное курение вызывает ХОБЛ - хроническую обструктивную болезнь легких. Это утолщение стенок дыхательных путей, ну и последствия, связанные с этим. А вейпы поражают само легкое.

По словам врача, вейпы - ингаляции ультрамелкодисперсных частиц, которые могут проникать вплоть до альвеолы, и вот эти вещества, которые входят в вейп, могут токсическим образом влиять на сосуд. Уже возникла целая группа заболеваний, так называемое вейп-ассоциированное поражение легких, когда идет поражение ткани самого легкого там, где происходит диффузия газа. Клиника - по типу дыхательной недостаточности за счет поражения легких. Уже описаны случаи, когда заболевание настолько тяжело протекает, что требуется трансплантации легких.

Как спасти наших детей?

Накануне власти Хабаровского края собрали круглый стол на тему проблемы вейпинга в регионе. Единогласно участники пришли к выводу, что проблема острая, и ее необходимо решать кардинально. Прежде всего, председатель Законодательной думы края Ирина Зикунова предложила медицинскому университету систематизировать уже имеющиеся исследования и публикации.

- Для убедительной работы с молодежью нужна системная аргументация, а для этого требуются серьезные исследования. Иначе переубедить молодых не получится, - сказала председатель.

Различные ведомства и учреждения уже давно занимаются проблемой, людей бесконечно информируют о вреде курения, создают целые программы и проекты по пропаганде отказа от вредных привычек и привлечении населения к здоровому образу жизни.

- Хабаровским центром развития психологии и детства «Псилогия» разработана целая система методической и консультационной поддержки педагогов, родителей и детей. В том числе программа «Жить - не парить», - рассказали в думе.

Здесь создают программы, рассчитанные на несколько уроков, 60 процентов времени на одном занятии посвящено практическим упражнениям, поэтому дети активно участвуют в них. Еще один центр - общественного здоровья и медицинской профилактики - проводит профилактические беседы в новом формате, это интерактивы, рассчитанные на небольшие группы.

Но решить проблему можно лишь комплексно. Помимо профилактики у подростков, в регионе необходимо также контролировать рынок, следить за тем, как соблюдается закон. Нельзя работать точечно, чтобы спасти детей, необходимо массовое вовлечение каждой структуры в этот процесс, и только совместно с этой бедой можно справиться.

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