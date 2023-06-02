Две сосиски до ожирения: московский врач рассказала жителям Хабаровска, какие продукты убивают наших детей

В России каждый пятый ребенок с избыточным весом, а каждый 15-й - с ожирением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос здоровья и благополучия собственного ребенка - самый важный для каждого родителя. Современный ритм жизни диктует свои правила - взрослые работают по 12 часов в день и часто просто не успевают проводить время с детьми, заниматься их воспитанием и развитием. Ребенок предоставлен сам себе, он зависает в гаджетах, питается готовой едой и фастфудом. Такой образ жизни приводит к страшным последствиям - уже сейчас в нашей стране каждый пятый ребенок с избыточным весом, а каждый пятнадцатый - с ожирением. Дети с очевидным лишним весом нередко становятся объектом для травли в школах, а эта проблема тоже является злободневной. В Хабаровском крае, по оценкам минздрава, по итогам 2022 года зарегистрированных случаев избыточного веса среди подростков стало больше в два раза, а у детей до 14 лет этот показатель вырос на 20 процентов. Детский эндокринолог из Москвы Юлия Сидорова видит решение проблемы в комплексном подходе. Врач рассказала «КП» - Хабаровск», что влияет на гормональное здоровье детей и как бороться с ожирением.

ДЕТСКОЕ ОЖИРЕНИЕ: КОГДА БИТЬ ТРЕВОГУ?

Современный ребенок уже с пяти-шестилетнего возраста не слабо налегает на фастфуд и вкусные сосиски с макарошками. А делает он это исключительно с позволения мамы и папы. Не будем лукавить, многие родители сейчас так заняты, что приготовить дома первое, второе и компот просто физически не успевают, да и сами питаются, так сказать, подножным кормом, на бегу.

Дети, глядя на родителей, перенимают их привычки в еде. Это что-то вроде наследственности, но не в том плане, что в семье у всех «широкая кость», а именно в отношениях с едой. Фастфуд же ни к чему хорошему не приведет ни детей, ни взрослых.

Эти продукты - с высокой степенью обработки, очень калорийные, а питательной ценности в них мало. Неправильные пищевые привычки - это одна из основных причин избыточного веса и ожирения. Но не стоит забывать и о сопутствующих факторах, например, малая активность. По нормам ребенок до шести лет должен быть физически активен три часа в сутки, старше этого возраста дети должны двигаться около часа в день, а взрослые - 150 минут в неделю. Но даже эти небольшие нормы часто не соблюдаются, дети засиживаются в гаджетах, что тоже серьезно влияет на проблему.

- Это превышение экранного времени, то есть больше четырех часов ребенок может просидеть в телефоне или у телевизора. Сейчас это очень развито, давать гаджеты, у нас в детстве такого не было. Кроме того, на избыточный вес влияет и вынужденная гиподинамия, упор делается больше на интеллектуальное развитие ребенка, а не на физическое. В образовательных учреждениях по одному-два урока физкультуры в неделю, этого для детей мало, двигаться и развиваться физически не менее важно, чем умственно, - рассказывает Юлия Сидорова.

ДИЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ - ПРОСТО МИФЫ

Нельзя есть после шести, иначе потолстеешь. Нельзя есть много фруктов - подскочит глюкоза. Нельзя есть сладкое и булочки - в дверной проем не влезешь. Такие утверждения мы слышим довольно часто, и толика правды в них, конечно, есть, но по сути своей - это просто мифы. На самом деле правильное питание, это когда мы едим сбалансировано, интуитивно и по голоду. Когда организму действительно нужна пища, а не когда появляется чувство типа: «Сейчас бы тортика поел».

Никаких ограничений человеку не требуется, в рационе допустимо все, главное - отличать голод от аппетита. А голод утолять нужно уже сбалансированной едой. Организм получит все необходимое, если человек будет употреблять и белки, и клетчатку, и углеводы.

- Конечно, у нас давно сформировано диетическое мышление, что есть продукты хорошие и есть плохие. Нет, по факту все допустимо в рационе, главное, чтобы 80 процентов рациона было сбалансировано. То есть достаточно клетчатки, белков и углеводов, в идеале правильное питание - это принцип гарвардской тарелки, где половина блюда - овощи и зелень, еще четверть - белки, и еще четверть - углеводы, - говорит врач.

ДЕТСКОЕ ОЖИРЕНИЕ СТАЛО БОЛЕЗНЬЮ

Как рассказала Юлия Сидорова, раньше ожирение считалось косметической проблемой, но по факту это самая настоящая болезнь, которая, к слову, может привести к серьезным последствиям.

- Детское ожирение - это фактор риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсультов и инфарктов, атеросклероза, при этом сосуды при детском ожирении терпят те изменения, которые и во взрослой жизни остаются. Это болезни суставов, головные боли, ожирение ассоциировано с 13 видами рака. Бронхиальная астма, болезни печени и поджелудочной железы, сахарный диабет второго типа и неалкогольная жировая дистрофия печени, которая может перейти даже в цирроз.

Помимо этого, у девочек ожирение может быть триггером к раннему половому созреванию. Если пубертатный период начался рано, девочка уже не будет расти, то есть, если менструация началась, когда девочка достигла роста, например, 140 сантиметров, то выше она уже не вырастет.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО ОЖИРЕНИЯ

Детский эндокринолог отметила, что нынешнему поколению детей дают неутешительные прогнозы по продолжительности жизни, а именно из-за распространенности ожирения она снижается. Проблема есть, она стоит сегодня остро и серьезно беспокоит медицинское сообщество. Врачи и специалисты предлагают свои методы ее решения, экспериментируют, создают новые методики и практики.

Юлия Сидорова вопрос детского ожирения поднимала на XXII Всероссийском форуме «Здравница-2023» в Хабаровске. Врач выступала с докладом, описала проблему и предложила пути решения. Вместе с командой специалистов они разработали программу для санаториев и предлагали организациям ее внедрять.

Юлия Сидорова выступила на "Здравнице" в Хабаровске Фото предоставлено героем публикации

- Наш метод принципиально отличается от того, что существует сейчас - мы делаем упор именно на комплексный подход в вопросе профилактики и лечения детского ожирения. То есть, если, условно говоря, мы спросим людей, что нужно сделать, чтобы похудеть, то получим ответ - зашить рот, или больше двигаться и меньше есть, а наш подход затрагивает все предпосылки детского ожирения. Начиная от стресс-менеджмента, несбалансированного питания, заканчивая ограничением экранного времени, увеличением физической активности. Все это мы делаем в форме геймификации для детей, то есть с использованием игрового подхода, дети даже не понимают, что с их образом жизни что-то происходит, потому что все это делается весело, в игре.

Основной упор в подходе идет на всю семью. Родители - это объект подражания для детей, привычки и образ жизни они перенимают от взрослых. Программа перестраивает отношения с едой и активностями полностью во всей семье.

ВСЕ В РУКАХ МАМЫ И ПАПЫ

Особенно остро проблема стоит в семьях, где ребенок ходит в садик или начальную школу. В шестилетнем возрасте дети часто начинают, что называется, кусочничать. То есть они хватают со стола все подряд, перебивают голод, получают сладости или чипсы по принципу «бери, только отстань» и садятся с большими чашками какого-нибудь мороженого перед телевизором. Ребенку скучно, ему нечем заняться, и он начинает есть и лениться.

Юлия Сидорова рекомендует родителям больше времени проводить с собственным ребенком. Понятное дело, вечером после работы необходимо помыть посуду, приготовить еду, прибраться и прочее, но даже все эти занятия можно делать вместе с ребенком, поручать несложные дела, просить помощи - вытереть пыль, составить тарелки.

Сначала стоит нормализовать питание самим родителям, показать ребенку на примере, как нужно питаться, здесь хорошо поможет та самая гарвардская тарелка.

- Родители только сами могут решить, оставить все как есть, или же обратить внимание на проблему, если у ребенка заметна прибавка в весе. Детей всегда можно чем-то занять, заинтересовать, чтобы они не скучали и не начинали хватать куски. В идеале - нужно проводить профилактику детского ожирения, а если оно уже есть, то приводить массу тела в порядок, либо хотя бы фиксировать вес, что уже снижает риски заболеваний.

КАК ОТЛИЧИТЬ ГОЛОД ОТ АППЕТИТА

Вариантов завлечь ребенка и при этом заниматься домашними хлопотами, масса. Особое внимание можно уделить совместной готовке. Во время приготовления ужина мама и дочь, например, могут посекретничать, или мама может рассказывать, зачем нужны овощи человеку, какие это дает преимущества, что в них такого важного.

- Нужно научиться самому и научить ребенка отличать голод от аппетита. Аппетит - это желание поесть, кусочничество, заедание стресса. Есть голод - это физический сигнал. И вот детей нужно спрашивать - где ты чувствуешь свой голод, в голове, или в животике? Если не голод, а аппетит, то мы отвлекаем его играми.

Чтобы внедрить в питание овощи или другие полезные продукты, можно устраивать семейные соревнования, например, кто за неделю съест больше овощей. Вывесить таблицу и каждый день отмечать результат. По итогу вручить подарок, например, игрушку или поездку всей семьей в парк.

Современному родителю важно выбрать приоритеты, даже одно какое-то маленькое действие - 15 минут в день пройтись вместе с ребенком по улице, перед сном, или пораньше встать и пойти пешком в садик или школу - уже маленькая победа. Решить проблему можно, было бы желание, но лучше всего, конечно, изначально работать над ее профилактикой.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Папа, отвали, ты мне надоел»: психолог из Хабаровска рассказала, почему современные дети не уважают взрослых

Педагог-психолог из Хабаровска рассказала о методах воспитания современных детей(подробнее)

Продукты, которые нас убивают: врач из Хабаровска рассказал, как не довести себя до больничной койки

Каждый десятый житель Хабаровского края имеет проблемы с почками(подробнее)