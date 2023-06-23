Индийцы вернутся за золотом: фестиваль «Старательский фарт» серьезно заинтересовал недавних зарубежных гостей на Колыме

Участники фестиваля на скорость моют золото на Колыме Фото: Магаданская областная дума

Пожалуй, самое масштабное и зрелищное событие летнего сезона на Колыме - «Старательский фарт». Десятки участников соревнуются за право зваться самыми быстрыми и ловкими в промывании золота, а нетерпеливые зрители только и успевают подначивать и заводить игроков. Традиционно в этот день на мероприятие приходят сотни и сотни людей, а организаторы фестиваля всегда дарят крутые подарки. Принять участие в «Старательском фарте» может любой, даже житель другого региона, главное - заранее подать заявку, а уж Колыма встретит гостей как подобает - с размахом.

Ежегодный фестиваль пройдет в конце июля Фото: Магаданская областная дума

К слову, прошлый год показал, как здешние люди любят фестиваль, пандемия заставила прекратить его проведение, и три года в регионе не мыли на скорость золото. Но в 2022 году его снова запустили. Народу пришло очень много. В этом году фестиваль стартует 29 июля, поэтому у желающих есть еще время добраться до Колымы и принять участие в соревнованиях.

- Соревнование будет проводиться на участке, расположенном в устье реки Дукча, в зоне отдыха «Горняк» в границах города Магадана, в парке этнической культуры «Дюкча». В мастерстве промывки золота будут соревноваться 70 участников. Заявки и согласия на обработку персональных данных принимаются с 26 июня 2023 года по 14 июля, - сообщили в правительстве Магаданской области.

Более подробно об условиях участия и о том, как подать заявку, можно узнать на сайте правительства региона.

Участники поборются за самый главный приз соревнований Фото: Магаданская областная дума

Помимо соревнований по промыванию золота, в этот день на фестивале традиционно проходят и другие мероприятия и состязания. Кто-то играет в пляжный волейбол, как это было в прошлом году, кто-то просто гуляет и фотографируется, а кто-то стоит в очереди в палатку организаторов конкурса «Счастливый зритель».

В прошлом году на фестивале провели лотерею для всех желающих, разыгрывали автомобиль, болотоход и квадроцикл. В этом году на мероприятии тоже будет много интересного. Вполне возможно, что на фестиваль нагрянут зарубежные гости. Совсем недавно здесь приземлился самолет с индийцами, судно экстренно совершило посадку в России, хотя направлялось из Дели в Сан-Франциско. Две сотни индийских гостей разместились в школе, а переводчица так организовала им быт, что те захотели вернуться.

Светлана Татарбиева, преподаватель английского языка Магаданского колледжа сервиса и технологий, и по совместительству переводчик рассказала иностранцам о Колыме, о том, что тут много золота, и об этом самом фестивале, что люди тут моют золото на скорость и получают крутые призы за это.

- Я им про золото рассказываю, а они стоят поголовно с золотыми часами и в украшениях, и говорят: «А можно нам на экскурсию, в шахту?» Смеются - на биржу, говорят, на майнинг. А я им говорю, что нам самим наше золото нужно, но могут приехать на фарт. Так что ждем туристов, кажется, - рассказывала редакции «КП» - Хабаровск» Светлана.

Индийские гости действительно были немного шокированы такими экзотическими развлечениями колымчан, однако некоторые из них серьезно задумались о вероятности как-нибудь вернуться сюда.

Приз за первое место на фарте - миллион рублей. Серебряный призер получит 700 тысяч, а тот, кто станет третьим - 300 тысяч рублей.

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