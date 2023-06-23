Достоевский бы оценил: четыре человека сдали ЕГЭ по литературе на высший балл в Хабаровске

Алена ждет результаты экзамена по английскому языку, а затем решит, куда будет поступать Фото: предоставлено редакции героиней публикации

Самый напряженный и сложный период для выпускников школ уже прошел - экзамены закончились, а значит, вчерашние школьники уже вовсю готовятся поступать в высшие учебные заведения. В этом году в Хабаровске очень много ребят сдали единый государственный экзамен по разным предметам на высшие баллы. Четыре школьника сдали, пожалуй, самый объемный предмет - литературу - на 100 баллов.

Высоким баллом отличились учащиеся 30 и 85 школ, а также третьей гимназии и лицея «Вектор». О том, почему сегодня выбирают гуманитарный предмет как основной, и чем так привлекает школьников литература, редакции «КП» - Хабаровск» рассказала обладательница заветной сотни Алена Иголкина, выпускница школы №30.

- Я вообще не думала, что сдам на 100, если честно. Я готовилась к литературе очень хорошо, больше всего именно этому предмету отдавала, но на самом экзамене у меня возник небольшой ступор. Я еле успела дописать последнее сочинение, поэтому оно было не таким хорошим, каким могло бы быть. Из-за этого я переживала, что плохо сдала, - делится переживаниями Алена.

Выпускница планирует связать свою жизнь с лингвистикой или филологией Фото: предоставлено редакции героиней публикации

Несмотря на страхи и переживания, высший балл школьнице все же удалось получить. Кроме того, русский язык она сдала тоже хорошо, набрала 93 балла. Сейчас ждет результатов по английскому, а затем уже решит, на кого будет поступать.

- Я учусь хорошо, аттестат с отличием должен быть, но мне не очень трудно было учиться, так как я была в гуманитарном классе. Занимаюсь английским уже несколько лет, очень нравится. Литературу выбрала, потому что это мой любимый предмет, и рассчитывала на то, что будет легче готовиться.

Подготовка к ЕГЭ началась у хабаровчанки в начале 11-го класса. Хорошим подспорьем стала отличная учеба в течение прошлых лет, основной материал выпускница уже хорошо знала, много читала за время учебы, а перед экзаменом плотно занималась в онлайн-школе.

- Я люблю читать классику - и русскую, и зарубежную, потому что привыкла ее читать, и теперь другие книги кажутся не очень качественными, что ли… Мне нравится очень «Преступление и наказание», «Унесенные ветром», «Американская трагедия», - рассказывает Алена.

Пока выпускница не решила, куда именно будет поступать. Но это будет в другом городе, в Москве или Петербурге, а профессия будет связана с лингвистикой или филологией. Активная и целеустремленная Алена всегда училась отлично, вне школы занималась танцами, у выпускницы очень много друзей. Классный руководитель Алены отзывается о девочке самыми теплыми словами, говорит, что ей повезло с такими учениками.

- Алена отличница, медалистка, активистка и просто красавица. Она очень коммуникабельная, активная, у нее много друзей, учится Алена в профильном гуманитарном классе с углубленным изучением русского языка, литературы и английского языка. Очень общительная, да и по натуре - лидер. Они у меня все такие хорошие, я их в шутку называю «институт благородных девиц». А вообще, мне очень повезло, что у меня такие прекрасные ученики, - говорит Ирина Малашенко, классный руководитель.

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