«Я знал, что получу высший балл»: школьник из Хабаровска без ошибок решил ЕГЭ по химии и хочет стать хирургом

Выпускник из Хабаровска решил ЕГЭ без единой ошибки и даже, как говорится, бровью не повел Фото: Предоставлено героем публикации

«Мой результат по химии подтвердил ожидания, я не был удивлен, скорее, удовлетворен», - признается Дмитрий Лобинцев. Выпускник из Хабаровска решил ЕГЭ без единой ошибки и даже, как говорится, бровью не повел. 18-летний парень несколько лет посвятил подготовке к экзаменам ради цели: стать высококлассным врачом и спасать жизни. А все остальное его не интересует.

Ни одной четверки в четверти

- В школе я всегда учился прилежно и старался преуспевать в каждом из предметов. Мне лучше давались естественные науки: биология и химия. Когда появилось разделение по профилям в пятом классе, я выбрал углубленное изучение этих предметов. За 11 лет учебы ни один предмет не вызывал у меня больших затруднений. Мне легко давалось изучение любой темы как в гуманитарных науках, так и в точных, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий Лобинцев.

Старания привели школьника в Краевой центр образования. Поступить сюда не так-то просто: сумасшедший конкурс, иная система образования. У Дмитрия получилось. Проводником для него стали родители: без них, как рассказал выпускник, он бы не смог добиться таких успехов.

- За 11 лет школы у меня не было ни одной четверки в четвертях. Секретов тут никаких нет, нужно просто учиться и стараться, выполнять все задания, готовиться к контрольным, слушать учителя, записывать конспекты, решать задания. И делать это на совесть, - поделился выпускник.

Выпускник заняли первое место в городских соревнования по мини-футболу Фото: Предоставлено героем публикации

В 10 классе Дмитрий решил: нужно готовиться к ЕГЭ, особенно усиленно - к химии. Предмет сложный, и пятерки в школе - не гарантия успешной сдачи экзамена. Усиленное изучение предмета на уроках, репетитор два раза в неделю, самостоятельный разбор тем дома - так школьник провел два года. К сдаче других предметов Дмитрий тоже готовился, но признается: «Не так усердно».

- Я использовал все ресурсы для подготовки к экзаменам. Я мог отучиться в школе, поехать к репетитору, потом сесть самостоятельно решать задания дома. В 2023 году мы писали пробные варианты ЕГЭ по химии в школе каждый урок. Старались решать их на время, чтобы на экзамене не возникло ситуации «не успел». Пробники я писал стабильно либо на максимальный балл, либо допуская одну-две ошибки из-за невнимательности: где-то, например, не так прочитал задание. Времени дается меньше, и решения я не перепроверял, - вспоминает выпускник.

Решил вариант два раза

- В экзамене по химии есть задание №25, оно связано с химической посудой, реактивами - это была проблемная тема для меня. Здесь нужно знать большое количество теории. Это задание в тестовой части дает один балл, но без него 100 не получишь. Перед экзаменом я выделил себе два дня на разбор теории, отрешал огромное количество заданий, записывая проблемные моменты, и учил их, чтобы на ЕГЭ не было затруднений. И их не возникло, - рассказал выпускник.

Экзамен по химии Дмитрий писал 26 мая. Выпускник поставил себе цель - не пользоваться шпаргалками, поэтому их даже не готовил. Уверенно решил все задания, на самое сложное - последнее - отвел себе час, и его «щелкнул» гораздо быстрее. Проблемное 25-е оставил напоследок. Потом проверил себя: закрыл ответы и еще раз прорешал свой вариант - все сошлось. ЕГЭ выпускник отсидел все отведенные три часа.

- Выйдя после экзамена, я уже понимал, что у меня высокий балл, потому что был уверен в каждом задании. 100 баллов ожидал. Я надеялся, чтобы у меня не было ошибок по невнимательности. Только в этом случае у меня могло не быть 100 баллов. Когда узнал свой результат, скорее, был рад, что не допустил глупых ошибок и показал все свои возможности, - поделился Дмитрий Лобинцев.

Дмитрий исследовал болезнь приморского гребешка Фото: Предоставлено героем публикации

Старания окупились: русский язык - 89 баллов, базовая математика - пять (21 задание без ошибок) и в качестве вишенки - 100 баллов по химии. Результат по биологии еще не пришел. В этом экзамене много зависит от письменной части и ответов, в которые нужно попасть. Выпускник не хочет загадывать результат, но уверен: выложился на максимум и показал все свои знания.

- За меня все были очень рады, когда узнали мой результат за ЕГЭ по химии. И родители, и друзья, и учителя. Не сказать, что были удивлены, потому что я долго шел к такому результату и усердно трудился. Меня все поздравили, и от этого тепло на душе, - рассказал стобалльник.

«В институт хочется прийти голодным до побед»

Экзамены Дмитрий подбирал, чтобы осуществить свою мечту - стать хирургом. Выпускник планирует поступать в медицинский университет, какой именно - еще не решил, все зависит от результатов по всем ЕГЭ. Парень давно наметил свой путь и заверяет: «Уверенно иду к своей цели, хочу быть полезен и спасать жизни». А пока - отдых.

- Сейчас мы все готовимся к предстоящему выпускному, начались репетиции. В планах отдохнуть: два года подготовки отняли очень много сил. Нужно восстановиться перед первым курсом, потому что в институт хочется прийти таким же голодным до побед, до свершений, чтобы была мотивация работать, - поделился Дмитрий.

Выпускник считает, что 100 баллов на ЕГЭ - не предел. Отличный результат за один экзамен не должен стать единственной гордостью в жизни. Тем более что впереди будет множество испытаний - как в университете, так и в карьере. Дмитрий призывает всех, кто будет сдавать ЕГЭ, не бояться и готовиться.

- Не переживайте, потому что ничего страшного в экзаменах нет. Это лишь способ проверить ваши знания, а чтобы сдать их успешно, вам нужно эти знания приобрести и не бояться их показать. Необходимо усердно готовиться, не лениться. Если мы говорим про химию, одной теорией не обойтись, нужно решать задания со всех возможных ресурсов, чтобы было ощущение, что вас уже ничем не сломить. Наработать уверенность в себе и своих силах, с этой уверенностью прийти на экзамен и показать все, чему вы научились, - считает стобалльник.

Выпускник окончил школу с красным аттестатом Фото: Предоставлено героем публикации

Первыми рассмотрели болезнь гребешков

Жадный до знаний парень отличился не только 100 баллами за ЕГЭ по химии. Выпускник поступил в Тихоокеанскую проектную школу на базе ДВФУ, направление - биотехнологии. Дмитрий выбрал проект, связанный с приморским гребешком. На одной из ферм эти моллюски вымирали из-за неустановленного заболевания. Хабаровчанин в составе исследовательской группы из студентов и преподавателей изучал проблему.

- Мы провели большую диагностику, которая включала в себя изготовление микропрепаратов из гемолимфы гребешка - аналога человеческой крови, можно сказать. Рассматривали все в микроскопах, фотографировали, делали большую статистику. Было около 20 препаратов, на каждом - по 30 фото, каждое фото - по десять клеток. Один из симптомов заболевания гребешка - клетки: либо веретеновидной формы, либо - с увеличенным ядром. Дальше изготавливали пробы для центрифугирования - это способ разделения смесей под действием центробежных сил. Таким образом можно расщепить клетку на фракции и отобрать ядро для дальнейшего рассмотрения, - рассказал выпускник.

Хабаровчанин заглядывал в клеточные ядра гребешка, чтобы посчитать хромосомы. Если их было выше нормы, значит, есть нарушения в процессе деления, что наталкивает на мысль о болезни моллюсков. Оказалось, что на ферме гребешки болели гемической неоплазией. Грубо говоря, это аналог человеческой лейкемии. С этой работой парень занял первое место на научной конференции в хабаровском «меде» и конкурсе «Высший пилотаж» от Высшей школы экономики.

- Нашими исследованиями данная работа не закончилась, мы сделали лишь малую часть из того, что можно себе представить. Можно сказать, приняли участие. Данное заболевание на приморских гребешках никем до нас не было рассмотрено. Наша группа была в этом первой. Конечно, мы использовали данные из других источников, причем как отечественных, так и зарубежных. Точно помню, похожее заболевание было выявлено у мидий на южном побережье Франции, - добавил Дмитрий Лобинцев.

В Хабаровском крае пока 44 человека написали ЕГЭ без ошибок. Известны еще не все результаты экзаменов, поэтому количество стобалльников может увеличиться.

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