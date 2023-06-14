Результаты ЕГЭ в Хабаровском крае начали узнавать выпускники Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Результаты ЕГЭ в Хабаровском крае начали узнавать выпускники. От того, как школьники сдали экзамены, будет зависеть их будущее и карьера. Кто-то пойдет учиться дальше, кто-то возьмет перерыв, чтобы подумать о своем дельнейшем жизненном пути.

Когда результаты ЕГЭ 2023 в Хабаровском крае

График результатов ЕГЭ 2023 в Хабаровском крае говорит о том, что свои баллы выпускники будут узнавать вплоть до начала июля. Первые данные придут по географии, литературе и химии, в последнюю очередь станут известны итоги сдачи информатики. Узнать баллы по ЕГЭ 2023 в Хабаровском крае можно будет по расписанию:

Результаты ЕГЭ 2023 по географии, литературе, химии будут известны до 13 июня;

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень) придут до 16 июня;

Результаты ЕГЭ 2023 по математике (профильный уровень) опубликуют до 19 июня;

Узнать результаты ЕГЭ 2023 по истории и физике можно будет не позднее 21 июня;

Проверить баллы ЕГЭ по обществознанию 2023 можно будет не позднее 23 июня;

Результаты ЕГЭ 2023 по биологии придут до 28 июня;

Баллы за ЕГЭ по иностранным языкам появятся до 4 июля;

Итоги ЕГЭ по информатике и ИКТ 2023 будут до 4-5 июля.

Где посмотреть результаты ЕГЭ 2023 в июне в Хабаровском крае: Госуслуги, ЧекЕГЭ, онлайн

Узнать результаты ЕГЭ 2023 в Хабаровском крае можно несколькими способами. Данные об экзаменах приходят прямо в школу, от которой выпускник проходил аттестацию. Чтобы узнать свои баллы, достаточно посетить кабинет директора или обратиться к завучам.

Второй способ, где проверить результаты ЕГЭ 2023 в июне в Хабаровском крае - зайти на портал «Госуслуги». Данные об экзаменах загружаются по мере обработки. В среднем это занимает около десяти дней. Максимальный срок обработки результатов ЕГЭ 2023 в Хабаровском крае - 17 дней.

«Госуслуги» результаты ЕГЭ 2023 выдадут пользователям с подтвержденной учетной записью. Верифицировать аккаунт можно в любом отделении МФЦ по паспорту или через приложения некоторых банков (ищите соответствующий пункт).

Чтобы посмотреть результаты ЕГЭ 2023 в июне в Хабаровском крае, нужно перейти в раздел «Документы», далее выбрать «Образование». В блоке «Результаты ЕГЭ» нажать кнопку «Запросить». Если данные есть, они появятся в течение нескольких секунд.

Результаты ЕГЭ 2023 по паспорту выпускники Хабаровского края могут узнать на портале Рособрнадзора. Здесь необходимо ввести фамилию, имя и отчество, номер документа или код регистрации, регион сдачи экзамена.

Портал «ЧекЕГЭ» также предоставляет данные об итогах экзаменов. Чтобы узнать результаты ЕГЭ 2023, нужно ввести ФИО, код регистрации или номер документа (без серии). Также потребуется выбрать регион сдачи экзамена.

Результаты ЕГЭ 2023 в июне в Хабаровском крае: первые 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку 2023. По итогам экзаменов 22 выпускника получили максимальные 100 баллов. Без ошибок ЕГЭ по русскому языку 29 мая сдали 14 школьников из Хабаровска, пятеро - из Комсомольска, двое - из Советско-Гаванского района. Один стобалльник - в Комсомольском районе.

Результаты ЕГЭ 2023 по географии, химии и литературе в Хабаровском крае также порадовали. 100 баллов за экзамены набрали 12 человек. Без ошибок ЕГЭ по литературе 26 мая написали пятеро выпускников из Хабаровска, трое - из Комсомольска, по одному - из Амурского и Ванинского районов.

ЕГЭ по химии 26 мая на максимальный балл написали двое школьников из Хабаровска и Комсомольска. Все стобалльники претендуют на получение премии имени Николая Гродекова.

Результаты ОГЭ 2023 в Хабаровске

Узнать результаты ОГЭ 2023 в Хабаровске и во всем крае можно будет до конца июня. График публикации итоговых данных экзаменов выглядит так:

посмотреть результаты ОГЭ 2023 по истории, физике и биологии можно будет не позднее 1 июня;

баллы за ОГЭ по обществознанию 2023 придут до 7 июня;

результаты ОГЭ 2023 по иностранному языку в Хабаровске будут опубликованы до 10 июня;

данные ОГЭ по русскому языку 2023 в Хабаровске появятся не позднее 13 июня;

узнать результаты ОГЭ 2023 по математике можно будет не позднее 17 июня;

посмотреть баллы ОГЭ 2023 по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии можно будет не позднее 22 июня;

баллы ОГЭ 2023 по обществознанию, биологии и химии в Хабаровске станут известны до 25 июня.

Где посмотреть результаты ОГЭ 2023 в Хабаровском крае

Узнать баллы за ОГЭ 2023 в Хабаровском крае можно в своей школе. Руководству учреждения поступает вся информация о том, кто и как сдал экзамены.

Посмотреть результаты ОГЭ 2023 по паспорту в Хабаровском крае можно на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться на сайте uslugi27.ru через «Госуслуги». Дальше выбрать раздел «Результаты ОГЭ 9 класс». Здесь потребуется ввести ФИО и номер паспорта.

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