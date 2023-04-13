В 2023 году ввели небольшие изменения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится май, а значит скоро настанет пора экзаменов в школах. Выпускники девятых и 11 классов из Хабаровска будут сдавать итоговую аттестацию: ОГЭ и ЕГЭ. В 2023 году в Хабаровске будут работать 23 пункта проведения экзаменов.

Расписание ОГЭ 2023 в Хабаровске

В 2023 году школьники из Хабаровска сдадут основной государственный экзамен в несколько дней в зависимости от выборов предметов. Ученики сдают два обязательных предмета: русский язык и математику, а также два предмета из предложенного перечня.

- 2-4 мая начнутся первые экзамены по физике, биологии и истории.

- 30 мая школьники напишут работы по обществознанию, информатике, географии и химии.

- 2 и 3 июня настанет очередь иностранных языков. В 2023 году ученики могут выбрать из английского, французского, немецкого или испанского.

- 6 июня будет русский язык. 9 июня - математика.

- 14 июня начнутся резервные дни для сдающих литературу, физику, информатику и географию.

- 17 июня - обществознание, биологию и химию.

Расписание ЕГЭ 2023 в Хабаровске

Единый государственный экзамен в 2023 году пройдет в Хабаровске с 26 мая по 20 июня, а дальше до июля будут идти резервные дни.

- 26 мая выпускники сдадут географию, литературу и химию.

- 29 мая настанет самый массовый экзамен по русскому языку.

- 1 июня в один день ученики сдадут математику и базового, и профильного уровней.

- 5 июня пройдет аттестация по истории и физике, а 8 июня - по обществознанию.

- 13 июня школьники покажут умения в биологии. Также в этот день состоится письменная часть по иностранным языкам. В этом году выпускники могут выбрать из перечня: английский, французский, немецкий, испанский или китайский.

- 16 и 17 июня пройдет этап «Говорение» по иностранным языкам.

- 19 и 20 июня состоятся экзамены по информатике.

ЕГЭ по математике в Хабаровске: профильный и базовый уровень

В 2023 году также сохраняется разделение экзамена по математике на базовый и профильный уровни. Ученики могут выбрать - сдавать более сложный или легкий вариант - самостоятельно.

- В Хабаровске выпускники выбирают примерно поровну. Если ребенок выбирает гуманитарные специальности для поступления, тогда идет сдавать базовый уровень. Профильный сдают те, кто планирует учиться на технических специальностях, например, поступить в ДВГУПС, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Соболев, начальник отдела общего образования управления образования Хабаровска.

Что запрещено брать на ЕГЭ: можно ли пронести телефон на ЕГЭ

В 2023 году, как и в предыдущие выпуски, школьникам запрещено брать с собой на экзамены любые гаджеты. Это касается и мобильников, и калькуляторов, диктофонов, плееров, наушников и другой электроники. Шпаргалки также под запретом.

Специалисты советуют брать с собой минимальное количество предметов, а сумки оставлять в аудитории за пределами проведения экзамена. На экзамене выпускнику понадобятся лишь черная гелиевая ручка и паспорт.

- В 2023 году сохраняются все требования проведения честных экзаменов. Это видеонаблюдение за аудиториями в режиме онлайн, а также проход через металлоискатели. В этом году добавилась и новая технология. Заполненные КИМы после сдачи бланков будут сканироваться сразу в аудитории его проведения.

Такая мера введена, чтобы избежать подделки документов на пути к аудитории со сканерами. Учеников также проверяют на входе: это или рамки, или ручные металлоискатели. Все меры направлены на то, чтобы ученики могли в равных условиях рассчитывать только на собственные подготовку и знания, а не на помощь интернета.

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