Сотни тысяч деревьев гибнут в огне на Колыме и в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Сила и мощь самого разрушительного явления подчинила себе сразу два дальневосточных региона. Колыма и Хабаровский край уже который день борются с лесными пожарами. По самым последним данным, на территории этих двух субъектов огонь охватил почти 12 тысяч гектаров леса. Деревья гибнут сотнями тысяч, а люди задыхаются в своих городах и поселках от дыма.

На Колыме огонь прошел уже больше девяти тысяч гектаров, а в Хабаровском крае - почти три тысячи. Спасатели продолжают тушить пожары, работа ведется и на земле, и с воздуха. Огонь пытаются залить водой.

- С 16 июня на территории Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, а также в шести муниципальных округах введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено применение открытого огня, - сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Сейчас в регионе действует 12 пожаров на девяти тысячах гектаров. Тушением занимаются 304 человека, 23 единицы техники и авиация. Обстановка в Хабаровском крае чуть лучше, но тоже малоприятная. Устоявшаяся жаркая и сухая погода буквально создала благоприятные условия для горения. Вспыхнуть в данный момент может любая травинка, и затем распространение уже все труднее останавливать.

- В четырех муниципальных образованиях Хабаровского края установился четвертый класс пожарной опасности: в Бикинском, Аяно-Майском, Охотском районах и районе имени Лазо. Это значит, что в данных муниципальных образованиях риск возникновения ландшафтных пожаров весьма велик, и одна искра может привести к необратимым последствиям, - сообщили в краевом управлении МЧС.

В последние дни в Хабаровском крае стоит невыносимая духота. Термометр показывает температуру выше 30 градусов, но на деле она ощущается как все +35. Люди спасаются на водоемах, выезжают на природу, чтобы не сидеть в душных помещениях, и нередко устраивают барбекю.

Огонь прошел уже 12 тысяч гектаров на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Искра из мангала запросто может стать причиной крупнейшего пожара. Таким же пагубным образом на возникновение огня может повлиять обычный непотушенный окурок или зажженная спичка. Помимо этого, даже осколки от бутылок могут сработать как лупы и зажечь траву. Конечно, есть причины, не связанные с человеком, например, сухие грозы.

Ситуация с пожарами на Колыме и в Хабаровском крае действительно аховая. На борьбу с огнем брошены все силы. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за ситуацией.

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