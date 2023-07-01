В бреду и покусанный: в ЕАО спасатели за два часа нашли пропавшего мужчину

Пропавшего мужчину вытащили из леса спасатели в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

В Еврейской автономной области пропал мужчина. Он не выходил на связь больше суток, на помощь позвали спасателей.

Сотрудники областного МЧС тут же выдвинулись на поиски. Вооружились необходимым оборудованием и отправились в лес, что находится неподалеку от Биробиджана. Спасательная операция не заняла много времени: пропавшего нашли уже спустя два часа. К большой радости специалистов, родных и близких, он был живой. Правда, природа оставила свои следы.

- Мы звали его в громкоговоритель, искали в оврагах и под кустами. В полутора километрах от места пропажи нашли лежащим под деревом. Мужчина был в бреду, его искусали насекомые, - рассказал спасатель II класса Вадим Рафиев.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. На носилках пострадавшего вынесли из леса. После его передали медикам, которые обследуют биробиджанца и займутся его лечением. О точном состоянии мужчины не сообщается.

Ранее в Хабаровском крае от тигра спасли вальщика леса. Мужчина занимался своей работой недалеко от поселка Золотой, как на него накинулся полосатый хищник. Он схватил его за ногу и пытался утащить в тайгу. На крики прибежали коллеги, они буквально и вырвали человека из пасти свирепого животного. Отпугивать тигра пришлось бензопилой.