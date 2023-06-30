Размахивали бензопилой, чтобы отпустил: о безумной схватке человека с тигром рассказали жители Хабаровского края

На место по сигналу о предположительном нападении тигра выехали охотоведы Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Жители поселка Золотой бьют тревогу: на вальщика леса было совершено нападение. По словам местных, мужчину пытался разорвать амурский тигр. Человека у хищника, как рассказали люди, отбили коллеги при помощи электроинструмента.

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Поселок Золотой находится фактически в тайге, и тигры периодически совершают атаки на населенный пункт. Но если до этого хищники блуждали по улицам и таскали собак, то сейчас масштаб тревоги вырос. Редкий зверь, по словам местных жителей, напал на человека примерно в четырех километрах от Золотого.

Люди сообщили, что тигр схватил вальщика за ногу и пытался утащить в тайгу. На крик жертвы отреагировали коллеги. Они молниеносно схватили бензопилу, завели и стали размахивать ей перед зверем. Хищник, как рассказали местные, испугался, отпустил мужчину и убежал. Больше тигра не видели. Вальщик выжил и, предварительно, отделался легкими ранами.

На место по сигналу о предположительном нападении тигра выехали охотоведы. Пока связи с ними нет - не вся территория края покрыта мобильной связью и тем более - интернетом. Поэтому официального подтверждения об атаке хищника еще нет. Специалисты на местах подтвердили, что пострадавший вальщик действительно получил травмы, но от чьих клыков (и клыков ли) - пока непонятно.

Размышления на тему

Информацию от инспекторов ждут и в центре «Амурский тигр». Пока картина произошедшего до конца не ясна, специалисты решили просто поразмышлять вслух. В центре подчеркнули, что это неофициальная версия.

В первую очередь эксперты обратили внимание на скорость людей. Якобы тигр может за секунды перепрыгнуть четырехметровый забор и вскрыть машину. А в ситуации в Золотом рабочие оказались быстрее хищника и успели подбежать, схватить бензопилу, завести ее и отогнать зверя. Что касается ран, то специалисты вспомнили об истории, когда истощенные тигрята возрастом три-четыре месяца насквозь прокусили толстые перчатки и палец инспектора. В центре напомнили и о боязни тигров.

- Например, можем предположить, что в окрестностях лесозаготовки действительно живет тигр, и люди действительно его боятся. Но только из-за страха соответствующие службы не приедут, а вот нападение на человека - это уже веский повод приехать и принять к тигру меры, - написал в своем Telegram-канале «Амурский тигр».

Тигры напали дважды

Тем не менее за 2023 год в Хабаровском крае зафиксировано два нападения тигров на человека. Первое произошло 12 февраля в тайге Нанайского района. Истощенный хищник запрыгнул в окно охотничьего домика и набросился на 19-летнего Сергея. Товарищ парня застрелил зверя, пострадавший получил серьезные травмы. Врачи спасли Сергея, но ампутировали ему левую руку.

Второе нападение тигра случилось 28 марта в 40 километрах от поселка Мухен. Тракторист чинил технику, когда к нему подкрался хищник. Зверь попытался утащить мужчину в тайгу, но его спугнули коллеги жертвы. Пострадавшего госпитализировали, он выжил.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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