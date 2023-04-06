Врачи продолжают спасать двоих пострадавших от когтей тигров в Хабаровском крае Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врачи продолжают спасать двоих пострадавших от когтей тигров в Хабаровском крае. Напомним, что жертвами хищников стали 19-летний охотник и тракторист в возрасте под 50 лет. Оба находятся в тяжелом состоянии.

ТИГР НАПАЛ НА ОХОТНИКА

Первой жертвой тигра стал охотник Сергей. Зверь напал на парня 12 февраля в нацпарке «Анюйский». Охотник вместе с двумя знакомыми был в районе урочища реки Тормасу. Вечером все разошлись по зимовьям: Сергей с товарищем заняли один дом, третий - заселился в соседний.

Первой жертвой тигра стал охотник Сергей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С улицы начал доноситься какой-то странный звук. Сергей подошел к окошку, и тут в него влетел тигр, разбив головой стекло. Хищник вцепился в парня, его приятель схватил ружье и разрядил в зверя всю обойму. Тигр погиб, Сергей получил тяжелейшие раны.

На шум прибежал третий охотник, он решил ехать за помощью. В пути снегоход сломался, мужчине пришлось идти до ближайшей базы пешком - от места ЧП около 35 километров. Охотник добрался к обеду, 13 февраля, сообщил о случившемся и вернулся вместе с двумя группами спасателей и полицейских.

Сергею ампутировали левую руку Фото: Предоставлено "КП"

Сергея вывезли из тайги на снегоходе в ближайшую больницу в село Троицкое. Больше суток парень прождал помощи, соответственно, потерял много крови. Охотник находился в травматическом шоке. Днем, 14 февраля, его эвакуировали в больницу в Хабаровск. Здесь врачи продолжили борьбу за жизнь Сергея. Парню пришлось ампутировать левую руку.

По факту убийства амурского тигра заведено уголовное дело за незаконную добычу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

Тигра, напавшего на охотника, застрелили

АМУРСКИЙ ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА

Второе нападение тигра на человека произошло 28 марта в 40 километрах от поселка Мухен. Тракторист лесозаготовительной бригады чинил технику на деляне. В этот момент на него напал хищник и попытался утащить в тайгу. Отбили мужчину коллеги, которые бросались в зверя всем, что попадалось под руку.

Тигр оставил жертву и убежал. Тракторист выжил, его отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Зверь сломал мужчине руки и ноги, травмировал грудную клетку и оставил глубокие рваные раны. Пострадавшего в травматическом шоке поместили в реанимацию.

- Оба пострадавших от тигра пока еще в тяжелом состоянии. Первый лежит в отделении торакальной хирургии, такие раны долго залечивают. Второму пострадавшему сделали операцию по синтезированию (сращиванию) переломов верхних и нижних конечностей, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе минздрава региона.

В ту же ночь тигра-людоеда отловили. Самец был критически истощен и с признаками болезни. Специалисты констатировали у зверя обморожение пальцев. Хищника отправили в реабилитационный центр в Приморье. 30 марта тигр умер. Труп отправили на исследование.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Травматический шок и множественные переломы: амурский тигр снова едва не загрыз человека в Хабаровском крае

Амурский тигр напал на 49-летнего тракториста в Хабаровском крае 28 марта (подробнее)

Борьба за жизнь продолжается: появились новые данные о состоянии охотника, пострадавшего от клыков тигра в Хабаровском крае

В Хабаровске пострадавший при нападении тигра 19-летний парень находится в сознании и адекватен (подробнее)

Не было шансов: напавший на человека тигр из Хабаровского края умер в реабилитационном центре

Амурский тигр умер после нападения на человека в Хабаровском крае 28 марта (подробнее)

Напал на охотника и был застрелен: по факту гибели амурского тигра заведено уголовное дело в Хабаровском крае

После убийства амурского тигра в Хабаровском крае заведено уголовное дело (подробнее)