Тигр напал на человека в 40 километрах от поселка Мухен. Тематическое фото Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Появились подробности нападения амурского тигра на человека 28 марта в Хабаровском крае. Напомним, что зверь набросился на мужчину в районе имени Лазо. За жизнь пострадавшего борются врачи, хищника спасти не удалось.

ТИГРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Тигр напал на человека в 40 километрах от поселка Мухен. Тракторист лесозаготовительной бригады стал жертвой хищника, когда чинил технику на деляне. Зверь незаметно подкрался к мужчине (возраст 46-49 лет) и напал.

Рядом находились коллеги пострадавшего. Мужчины бросились на помощь трактористу и смогли отбить его у тигра. Рабочие кричали на зверя и бросали в него все, что попадало под руку. Истощенный хищник не смог сопротивляться и отпустил жертву.

ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Пострадавшего срочно доставили в районную больницу в тяжелом состоянии. Тигр сломал мужчине конечности, серьезно травмировал грудную клетку, оставил рваные раны. Тракторист находится в травматическом шоке.

- Мужчина по-прежнему в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное, выполняются все необходимые медицинские манипуляции, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

НАПАДЕНИЕ ТИГРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Тигра отловили ночью, 28 марта, и отвезли в центр реабилитации в Приморье. Зверь оказался самцом с внешними признаками болезни. У него были обморожены пальцы на лапах и критическое истощение. Из-за этого хищнику не удавалось полноценно охотиться и выживал он, как мог.

- 30 марта утром нам сказали, что тигр умер. Его отдали на экспертизу в ветеринарную лабораторию, чтобы определить заболевание и причину смерти, - сообщил «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, и. о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства края.

ТИГР НАПАЛ НА ОХОТНИКА

Первое подтвержденное нападение тигра на человека в Хабаровском крае произошло 12 февраля. Пострадавший - 19-летний охотник Сергей. Парень находился в зимовье и посмотрел в окно. Внезапно в него влетел тигр, разбив головой окно.

Сергея спас его товарищ, который убил зверя. Около суток охотник с тяжелейшими травмами прождал помощи в глухой тайге. Парню ампутировали руку, сейчас он идет на поправку.

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